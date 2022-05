Udarila bo vročina, za konec tedna prižgali rumeno opozorilo

Pa smo ga dočakali – pravo vroče poletje. Tudi letos se je to zgodilo skoraj čez noč, ko smo iz precej hladnih juter skočili na dnevnih 25 stopinj in več. Vročino napovedujejo tudi za prihodnje dni, ko naj bi se v petek ogrelo celo do 30 stopinj Celzija.

Vročina in nevihte gredo poleti velikokrat z roko v roki. Ta scenarij vremenoslovci napovedujejo tudi za ta konec tedna. Rumeni alarm za pojav neviht je označen že za petek popoldne, vse od 12. ure naprej, in sicer v celotnem severnem pasu Slovenije, torej tudi na severovzhodu in severozahodu. Temperature bodo počasi rasle, danes bodo najvišje med 20 in 24, na Primorskem do 27, jutri od 24 do 28, v petek pa naj bi bilo najbolj vroče, celo do 30 stopinj, nakar pa bo spet malenkost manj pripekalo in se bo shladilo za kakšno stopinjo.

Do petka popoldne bo jasno, potem pa napovedujejo jasno vreme z zelo verjetnimi nevihtami. Rumeni alarm za nevihte je označen tudi še za soboto in nedeljo, in to skoraj po vsej Sloveniji razen na Primorskem.

Vroče bo še vse dni naslednjega tedna, kaže vremenska napoved.

Pripravite si zalogo limonade, sladoleda in dežnik. Vse to boste v naslednjih dneh potrebovali.