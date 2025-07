Izredno stanje na Slovenskih železnicah! Vlaki bodo zamujali, razlog pa ...

Zaradi izredno visokih temperatur so se na Slovenskih železnicah odločili omejiti hitrost vlakov. Za zdaj bo ukrep veljal do večera, po potrebi pa ga bodo v prihodnjih dneh ponovili. Zato je pričakovati zamude v potniškem prometu na območju celotne Slovenije.

Ukrep so pojasnili z visokimi temperaturami in posledično zagotavljanjem varnosti.

Opozorili so, da bo zaradi izrednega stanja prihajalo do zamud v železniškem potniškem prometu na območju celotne države. Potniki lahko dodatne informacije dobijo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani Slovenskih železnic ter pri osebju na prodajnih mestih in v vlakih.

Če bodo trenutne temperature še vztrajale, bo moral upravljalec spet uveljaviti omejitve hitrosti vlakov na celotnem železniškem omrežju, so napovedali. Dodali so, da je zagotavljanje varnosti vseh udeležencev železniškega prometa pri njih na prvem mestu.

Agencija za okolje tudi za prihodnje dni napoveduje visoke temperature, v četrtek se bodo gibale od 32 do 36 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.