Izredno stanje v Ljubljani: poglejte, kako so na sojenje pripeljali Cezarja (FOTO in VIDEO)
Predobravnavni naroki v zadevi umora Satka Zovka so z današnjim prihodom Dina Muzaferovića Cezarja dosegli vrhunec.
Območje Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, kjer domuje največja sodna dvorana ljubljanskega okrožnega sodišča, je bilo strogo varovano. Očitno so pristojni ocenili, da gre pri 39-letnem državljanu Bosne in Hercegovine za veliko varnostno tveganje, saj ga je na sodišče spremljal strogo varovan policijski kordon.
Prav tako prostore sodišča varujejo do zob oboroženi pripadniki specialne enote policije.
V umor Satka Zovka naj bi bili vpleteni tudi Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Koštić in Vili Šušnik. Omenjena četverica je krivdo za sodelovanje pri umoru Zovka že zanikala.
