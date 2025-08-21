DINO MUZAFEROVIĆ

Izredno stanje v Ljubljani: poglejte, kako so na sojenje pripeljali Cezarja (FOTO in VIDEO)

Prostore sodišča varujejo do zob oboroženi pripadniki specialne enote policije.
Fotografija: Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec
Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec

A. B., N. B.
21.08.2025 ob 10:17
21.08.2025 ob 10:17
A. B., N. B.
21.08.2025 ob 10:17
21.08.2025 ob 10:17

Predobravnavni naroki v zadevi umora Satka Zovka so z današnjim prihodom Dina Muzaferovića Cezarja dosegli vrhunec

Območje Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, kjer domuje največja sodna dvorana ljubljanskega okrožnega sodišča, je bilo strogo varovano. Očitno so pristojni ocenili, da gre pri 39-letnem državljanu Bosne in Hercegovine za veliko varnostno tveganje, saj ga je na sodišče spremljal strogo varovan policijski kordon.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec
Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec

Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec
Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec

Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec
Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec

Prav tako prostore sodišča varujejo do zob oboroženi pripadniki specialne enote policije.

Strogo varovanje na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Dejan Javornik
Strogo varovanje na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Dejan Javornik

V umor Satka Zovka naj bi bili vpleteni tudi Jaka BergantRoland Cretu, Osman Koštić in Vili Šušnik. Omenjena četverica je krivdo za sodelovanje pri umoru Zovka že zanikala.

Do potankosti sporočala gibanje Satka Zovka, na sodišču sta se skrivala (FOTO)

