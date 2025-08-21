Izredno stanje v Ljubljani: poglejte, kako so na sojenje pripeljali Cezarja (FOTO in VIDEO)

Predobravnavni naroki v zadevi umora Satka Zovka so z današnjim prihodom Dina Muzaferovića Cezarja dosegli vrhunec.

Območje Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, kjer domuje največja sodna dvorana ljubljanskega okrožnega sodišča, je bilo strogo varovano. Očitno so pristojni ocenili, da gre pri 39-letnem državljanu Bosne in Hercegovine za veliko varnostno tveganje, saj ga je na sodišče spremljal strogo varovan policijski kordon.

FOTO: Dejan Javornik

Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec

Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec

Na sodišče je spremljal strogo varovan policijski kordon. FOTO: Blaž Samec

Prav tako prostore sodišča varujejo do zob oboroženi pripadniki specialne enote policije.

Strogo varovanje na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Dejan Javornik

V umor Satka Zovka naj bi bili vpleteni tudi Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Koštić in Vili Šušnik. Omenjena četverica je krivdo za sodelovanje pri umoru Zovka že zanikala.