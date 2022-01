Porast števila okužb na onkološkem inštitutu: Držimo se ukrepov, tole ni hec

Zaradi slabšanja epidemiološke situacije v državi in vse večje zasedenosti covidnih postelj v UKC Ljubljana in tudi drugih covidnih bolnišnicah so bili na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) prisiljeni v vzpostavitev rdeče cone za hospitalizirane bolnike, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, so v izjavi za javnost sporočili v ponedeljek.

»Upam in verjamem, da bo ta rdeča cona vzpostavljena samo kratek čas, in sicer 14 dni ali največ en mesec,« je v današnji izjavi za javnost dejala direktorica Andreja Uštar. Soočajo se tudi s kadrovsko stisko, saj beležijo 20-odstotno odsotnost. Delovni proces po njenih zagotovilih teče naprej, kljub izpadu kadra. Pristojni mirijo še, da bodo še naprej opravljali triaže ter da bodo tisti, ki bodo poseg potrebovali, operacijo tudi dobili.

Oblakova: To ni hec

Strokovna direktorica Irena Oblak je ljudi pozvala, naj bodo odgovorni. »Držimo se epidemioloških ukrepov, tole ni hec,« je dejala. Povedala je še, da so bile v petek potrjene tri okužbe, danes pa jih je že šest. Kot je dejala, je njihova ustanova povsem zaprta tudi za obiske, razen v redkih primerih. Svojci pa po njenih besedah pogosto ne razumejo, da je lahko vsak vstop v njihove prostore izjemno rizičen.

Rdeča cona na kirurškem oddelku

Rdeča cona je skladno s predhodnimi načrti od petka organizirana na kirurškem oddelku E1, zaradi česar so morali preseliti nekaj ambulant. Ob tem so že takrat napovedali, da bodo zato prisiljeni zmanjševati svojo osnovno onkološko dejavnost.

»Iskreno verjamemo, da znamo stopiti skupaj«

»Bolnike in njihove svojce pozivamo, da v največji mogoči meri skrbijo zase in upoštevajo vse priporočene epidemiološke ukrepe. Naše sporočilo za širšo javnost pa je, da je skrajni čas, da kot družba premislimo o naših vrednotah, odgovornosti drug do drugega in solidarnosti; vsi se moramo skupaj boriti proti virusu, če želimo zaščititi naše najranljivejše, kamor sodijo bolniki z rakom. Zato, prosimo, spoštujte ukrepe in se odločite za cepljenje. Iskreno verjamemo, da znamo stopiti skupaj, zato da se čim prej prebijemo čez ta peti val epidemije covida 19,« so v ponedeljek pozvali v sporočilu za javnost.