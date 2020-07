Izredno opozorilo Arsa: Sloveniji grozijo močnejše neurje in nevihte

Takše razmere so predvidene za petek. FOTO: Arso

Kaj pomeni oranžno opozorilo?

V petek popoldne in v noči na soboto je ob nevihtah povečana možnost za pojav krajevnega neurja. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki, je v opozorilu javnosti zapisala Agencija RS za okolje (Arso). Za oba dneva je izdano oranžno opozorilo, ki je le eno stopnjo nižje od rdečega.Na uradni spletni strani Arsa navajajo:– Mogoče so močnejše krajevne nevihte.– Lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so mogoče poplave. Udari strel lahko zanetijo požare.– Počakajte na varnem mestu v zgradbi, na prostem poiščite zavetje v zgradbah ali vozilu. Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren! Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne parkirajte pod drevesi.