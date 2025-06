Izredno obvestilo Slovenskih železnic, uvedli so nadomestne avtobuse

Zaradi vandalizma oziroma kaznivega dejanja – odtujitve progovnega kabla – je na odseku Dolenjske proge prišlo do resnih motenj v železniškem prometu. Na relacijah Novo mesto – Trebnje in Trebnje – Sevnica v obe smeri bodo do nadaljnjega organizirani nadomestni avtobusni prevozi, so sporočili s Slovenskih železnic.

Zamude, zaradi posledic vandalizma na Dolenjski progi pa so pričakovane tudi na relaciji Ljubljana – Kamnik – Ljubljana.

Zaradi izrednih razmer bodo nastajale daljše zamude, pravijo.

Dežurne ekipe Slovenskih železnic odpravljajo posledice tega dejanja na infrastrukturi.

Potnikom priporočajo, da spremljajo aktualna obvestila Slovenskih železnic o spremembah voznega reda in morebitnih dodatnih motnjah v prometu.