Izredno obvestilo Slovenskih železnic: do 16. avgusta zamude vlakov zaradi vročine

Slovenske železnice so izdale izredno obvestilo: zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti bo od 14. do 16. avgusta med 13.00 in 18.00 na celotnem železniškem omrežju veljala omejitev hitrosti vlakov, kar bo povzročilo zamude v potniškem prometu.

Omejitve hitrosti po odsekih

Dobova – Breg: 60 km/h

Breg – Zidani Most: 50 km/h

Zidani Most – Sava: 60 km/h

Logatec – Sežana: 60 km/h

Divača – Koper: 60 km/h

Sežana – Jesenice: 60 km/h

Na ostalih progah bo najvišja dovoljena hitrost do 100 km/h.

Pričakovane zamude in priporočila za potnike

Zaradi preventivnih ukrepov bodo zamude vlakov mogoče na celotnem območju Slovenije. Slovenske železnice poudarjajo, da je varnost potnikov in vseh udeležencev železniškega prometa na prvem mestu.

Potnikom priporočajo, da pri načrtovanju poti preverijo vozni red na povezavi potniski.sz.si/iskalnik-voznih-redov.

Aktualno stanje v prometu in obvestila so na voljo na potniski.sz.si, dodatne informacije pa dobite na brezplačni številki 080 81 11.