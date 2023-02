Izredni nadzor glede varovanja protestov: 13 policistov osumljenih storitve kaznivih dejanj (VIDEO)

Sanja Ajanović Hovnik je v funkciji ministrice za notranje zadeve skupaj z v. d. generalnega direktorja policije Boštjanom Lindavom predstavila izvedene ukrepe glede odprave pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021.

Lindav je dejal, da so v zadnjem mesecu preverjali domnevne nepravilnosti pri varovanjih šestih protestov v zadnjih dveh letih. Tako strokovna kot laična javnost sta po njegovih besedah pričakovali, da bo poročilo pokazalo določene pomanjkljivosti v policijskih postopkih. »Naše vodilo mora biti vedno, da policija služi ljudem in ne interesom katerekoli politike ali koga drugega,« je dejal.

Kot je dodal prvi mož policije, se je vedno zavzemal za to, da se vsaka anomalija preveri in v nadaljevanju tudi odpravi, če je do nje dejansko prišlo. To poročilo jim je postavilo ogledalo, je povedal. V določenih primerih so zaznali določena odstopanja, generalno pa se strinjajo z ugotovitvami, da je policija v določenih primerih šla čez dopustno mejo. Zaradi prepletenosti dogodkov so morali preveriti večje število postopkov, ki jih je opravilo veliko število policistov.

13 policistov osumljenih kaznivih dejanj

Za ugotovitev strokovnih nepravilnosti je vodstvo opravilo 63 razgovorov z uslužbenci policije, in sicer predvsem glede skladnosti, sorazmernosti in zakonitosti pri uporabi prisilnih sredstev. 13 policistov sumijo, da so storili kazniva dejanja, med drugim zaradi protipravnega odzvema prostosti in kršitve človeškega dostojanstva. Med njimi so tudi štirje, ki so bili na vodstvenih pozicijah. Vse primere so odstopili specializiranemu oddelku državnega tožilstva.

Ministrica izrazila zadovoljstvo nad ukrepi policije

Ministrica je izrazila zadovoljstvo, da je policija že izvedla nekatere ukrepe, za katere verjame, da bodo preprečevali, da še kdaj pride do zlorab, tudi v politične namene. Poudarila je, da ne govorimo o lovu na čarovnice, po njenih besedah gre za to, da se prepreči tovrstne dogodke v prihodnosti.

Hovnikova je decembra lani izdala usmeritve in obvezna navodila za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021. Iz usmeritev izhaja, da je morala Policija do 31. januarja 2023 preučiti primere, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki lahko predstavljajo nezakonita ravnanja ali kršitve pogodbe o zaposlitvi in če obstajajo pogoji, izvesti delovnopravne in druge postopke za ugotavljanje odgovornosti posameznikov.