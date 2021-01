Izredne razmere: številni Slovenci odrezani od sveta

Snežne razmere na cestah

Poleg cest Trenta–​Bovec pri Soči ter Predel–​Bovec v Logu pod Mangartom so zaprte še naslednje ceste:

– cesta Črna na Koroškem–​Šoštanj v Javorju zaradi zemeljskega plazu;

– na Pokljuki sta zaradi poledice zaprti regionalna cesta Mrzli Studenec–​Gorjuše ter lokalna cesta Koprivnik–​Goreljek;

– cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta.



Možnost poledice je na cesti Tržič–Ljubelj.

Na Bovškem so se vremenske razmere malce umirile, tako da danes nadaljujejo odstranjevanje velikanskih gmot snega, ki so na več mestih zasule glavno cesto od Bovca proti Trenti ter vasem in zaselkom v tistem koncu.Poveljnik občinskega štaba CZ Bovecje povedal, daje od sveta še vedno odrezanih približno 150 prebivalcev tega dela Slovenije, saj je zaradi snega zaprta tudi cesta čez prelaz Vršič, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko.Cestnim službam (Kolektor CPG) pa je s težko gradbeno mehanizacijo že sinoči uspelo prebiti plaz proti Logu pod Mangartom. Cesta je tako vsaj za silo prevozna, a le za morebitne intervencije, sicer pa ostaja zaprta za ves promet. Ob tem Melinc znova poziva ljudi, naj se ne odpravljajo na oglede na mesta plazov, saj je nevarnost tam še vedno zelo velika.Zaradi zemeljskega plazu ostaja za promet zaprta občinska cesta Libušnje–Vrsno v občini Kobarid. Obvoz je urejen preko Kamnega. Poveljnik občinskega štaba CZ Kobaridje opozoril ljudi, naj se na območju plazu, ki si ga je včeraj že ogledal geolog, znova pa si ga bo jutri, ne zadržujejo. Teren je namreč še vedno zelo krušljiv.Pred nevarnimi razmerami v gorah opozarjajo tudi gorenjski policisti. Planinske poti so lahko poledenele, prav tako v gorah obstaja velika nevarnost snežnih plazov. Območje Zelenice in cesta do Koče na starem Ljubelju sta zaprta. Zaprti sta tudi koči. Pozivajo tudi k upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenje koronavirusa.Ceste so ponekod poledenele in zato spolzke. Pozivajo k ustrezni hitrosti vožnje, večji varnostni razdalji in vožnji z očiščenimi vozili. Na vozilih ne sme biti ledu.