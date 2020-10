Izredna situacija v zdravstvu: storitve odpovedane, kako je z obiski osebnih zdravnikov

Uredba, ki je začela veljati 25. oktobra določa: Z odredbo se določajo začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti, na način, da se zagotovijo zadostne zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19. To pomeni, da se prilagaja število specialističnih pregledov, prekine se izvajanje operativnih posegov, razen operativnih posegov s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev. Prav tako se prekine izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in izvajanje preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).



Na Ministrstvo za zdravje smo vprašalo, ali oseba naročena na pregled k zdravniku družinske, lahko opravi pregled? Odgovorili so: »Ne. Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov v ničemer ne posega v delo družinskih zdravnikov na področju kurative (diagnostike in zdravljenja). Izvajalci zdravstvene dejavnosti paciente, katerih zdravstvena storitev ni oziroma ne bo izvedena, o neizvedbi zdravstvene storitve obvestijo nemudoma. Pacienta prenaročijo na prvi prosti (dodatni) okvirni termin. O okvirnem terminu zdravstvene storitve se paciente obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam (tj. od prenaročitve).«

Če niste noseči, ne moret h ginekologu Prav tako se obravnavajo nosečnice za ginekološke preglede, hkrati pa se ukinjajo ukinjajo preventivne zdravstvene storitve. Kar pomeni, če niste nosečnica, na pregled h ginekologu začasno ne morete. Odredba določa tudi, kot pišejo na gov.si, da se normalno izvajajo presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti.

Na specialističen pregled po srčni kapi? Kaj pa, če je nekdo naročen na pregled zaradi nedavno prestane srčne kapi? Ali ta pregled ima ali ne upoštevajoč to uredbo?

»Izvajalci za namen zagotavljanja zmogljivosti prilagajajo število specialističnih pregledov, prekinejo izvajanje operativnih posegov, razen operativnih posegov s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev. Odgovor je torej odvisen od konkretne situacije pri izvajalcu.«

Cepljenja? Prav tako z Ministrstva sporočajo, da se vsa cepljenja v Zdravstvenih domovih (in tudi ambulantah NIJZ) izvajajo normalno in nemoteno.



Poleg tega se ropravljajo tudi vse preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa.