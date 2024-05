Izredna seja DS: »Pripadniki narodov z območja nekdanje Jugoslavije bodo uživali večje pravice kot ostali«

Državni svet bo danes na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije, ki ga je DZ sprejel 23. maja. Predlog veta je pripravila komisija DS za državno ureditev, ki meni, da je zakon nekonsistenten in tudi ustavno sporen.

Komisija DS za državno ureditev je o predlogu veta odločala na pobudo državnega svetnika Andreja Poglajna. V obrazložitvi pa med drugim ocenjuje, da zakon uveljavlja neupravičeno diskriminacijo med pripadniki različnih narodnostnih opredelitev.

Zakonodajno-pravna služba: Ustava tega ne dopušča

Kot so izpostavili, je že parlamentarna zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju iz februarja letos zapisala, da ustava na kolektivni ravni ne ureja in ne dopušča posebnega varstva in pravic drugih narodnih skupnosti razen italijanske, madžarske in romske. Zakon je zato ustavno sporen, saj pripadnikom narodov z območja nekdanje Jugoslavije omogoča uživanje večjih pravic kot ostalim prebivalcem, ki se ne opredeljujejo kot Slovenci, Italijani, Madžari ali Romi, menijo.

DZ je zakonski predlog v drugi obravnavi potrdil v začetku aprila, a je moral pred dokončnim odločanjem o zakonu odločiti še o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma, ki so ga podali v NSi. DZ konec aprila predloga za razpis referenduma ni sprejel. Dokončno pa je nato o zakonu odločili 23. maja.

Če bo DS danes na zakon izglasoval veto, bo ob ponovnem glasovanju v DZ za njegovo potrditev potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.