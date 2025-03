Izrael članom delegacije prepovedal vstop, Joveva: »Gre za poskus kazanja mišic«

Evropska poslanka Irena Joveva je v intervjuju za Slovenske novice komentirala aktualne geopolitične teme, vključno z mirovnimi prizadevanji v Ukrajini, odnosi med Evropsko unijo in ZDA ter nedavnim obiskom Palestine, kamor so izraelske oblasti nekaterim članom delegacije Evropskega parlamenta preprečile vstop.

»Pozornost ameriške administracije Putinu očitno ustreza«

Joveva poudarja, da so vsa prizadevanja za mir dobrodošla, vendar morajo biti iskrena. Po treh letih vojne bi moralo biti v interesu vseh, da se doseže prekinitev spopadov in vzpostavi trajen mir s trdnimi varnostnimi zagotovili. Ob tem opozarja na visoko ceno, ki jo je Ukrajina že plačala v konfliktu.

»Strategija Donalda Trumpa pri mirovnih pogajanjih je neobičajna in nenavadna,« je dejala ter izrazila skrb zaradi nekaterih izjav članov ameriške administracije in podpore ZDA nedavni resoluciji v Združenih narodih. Po njenem mnenju te poteze vznemirjajo mednarodno javnost, saj v določeni meri sprejemajo rusko interpretacijo dogajanja.

Joveva meni, da morata biti EU in Ukrajina vključeni v vse prihodnje pogovore, saj gre za evropsko varnostno arhitekturo. »Kaj so nadaljnji nameni in cilji Vladimirja Putina, težko ocenim, vendar mu nova pozornost ameriške administracije očitno ustreza. Brez dvoma si želi tudi umik sankcij,« je dodala. Kljub temu poudarja, da mora biti morebitni mir trajen in podprt s konkretnimi zagotovili.

To mora storiti Evropa

Poslanka je kritična do trenutnih evropsko-ameriških odnosov, ki so po izvolitvi Trumpa, grožnjah s carinami in vpletanju v evropske volitve vse bolj napeti. »EU bi se morala že zdavnaj postaviti na lastne noge, voditi svojo zunanjo politiko in graditi na svoji neodvisnosti,« poudarja.

»Moja stališča do izraelsko-palestinskega konflikta so jasna in jih ne nameravam spreminjati.« FOTO: Leon Vidic/delo

Po njenem mnenju trenutno ZDA še vedno obvladujejo ključne vzvode nad Evropo, vendar unija ostaja močna sila in prostor z najvišjo kakovostjo življenja. »Evropa ni sama pri obrambi liberalne demokracije, imamo številne druge partnerje, s katerimi moramo okrepiti sodelovanje,« je dodala.

Izrael prepovedal vstop – gre za kazanje mišic?

Joveva je nedavno obiskala Palestino kot del uradne delegacije Evropskega parlamenta za odnose s Palestino. V delegaciji naj bi sodelovalo pet evropskih poslancev in dva uradnika parlamenta. Ona, slovenski poslanec Matjaž Nemec in grški kolega so brez težav vstopili v Izrael, medtem ko so izraelske oblasti na letališču v Tel Avivu štirim članom delegacije – dvema poslankama (Irki, vodji delegacije, in Francozinji) ter dvema uradnikoma – prepovedale vstop, kljub predhodni prijavi njihovih imen in programa obiska.

Matjaž Nemec. FOTO: Blaž Samec

»Ker je bila ta odločitev očitno politično motivirana in nesprejemljiva, smo misijo prestavili za nedoločen čas,« je pojasnila Joveva. V Palestini je preživela le eno noč, nato pa se v Vzhodnem Jeruzalemu srečala s predstavniki držav EU in se skupaj z Nemcem vrnila v Slovenijo.

»Moja stališča do izraelsko-palestinskega konflikta so jasna in jih ne nameravam spreminjati. Obisk ni bil provokativen, ampak vsebinski – načrtovani so bili sestanki in srečanja tako na izraelski kot na palestinski strani,« je dejala. Odločitev izraelskih oblasti o prepovedi vstopa članom delegacije vidi kot »kazanje mišic«, kar potrjuje njena opozorila o situaciji v Gazi in Zahodnem bregu. »Vse, o čemer govorim in za kar se zavzemam v povezavi z njimi in genocidom nad Palestinci, je upravičeno,« je zaključila.

EU ne sme biti pasivni opazovalec

Izjava Joveve odraža vedno večje razhajanje med Evropsko unijo in njenimi tradicionalnimi zavezniki, obenem pa opozarja na potrebo po neodvisni zunanji politiki Evrope. Tako v primeru Ukrajine kot Palestine poudarja pomen aktivne vloge EU, ki mora samostojno oblikovati svojo prihodnost in ne biti le pasivni opazovalec odločitev ZDA in drugih svetovnih sil.