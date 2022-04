Izpoved slovenske družine: bolni Viktoriji se je zgodil božji čudež

Srbski mediji pišejo o družini Podgorac iz Slovenije, ki je v enem od samostanov v vzhodni Srbiji našla rešitev za svojo šestletno hčerko, ki je imela tumor. Deklici se je že po prvem obisku samostana zgodil čudež, piše Kurir.

Družino Podgorac je doletela strašna novica junija lani, ko so jih zdravniki obvestili, da ima njihova deklica tumor na ledvicah v zadnjem stadiju in metastaze na obeh pljučnih krilih ter po trebuhu. Bolezen je hitro napredovala, tumor pa je začel puščati in vplivati na mehur. Obeti za deklico so bili slabi, zdravniki pa naj bi povedali, da ne bo preživela operacije, piše Kurir.

Po nasvetu duhovnika Aleksandra iz Ljubljane se je družina odpravila v samostan Tumane. »Viktorija je bila v zelo slabem zdravstvenem stanju, ko smo julija prišli v samostan. /.../ Takoj ko smo stopili pred samostan, je oživela, kot da ni bolna, in je celo začela jesti. Ko je v samostanu poljubila relikvijo svetnikov, je začela kričati: 'Mama, moj trebuh!' 'Vzdrži, Viktorija,' sem ji govorila, 'še malo vzdrži.' Vedela sem, da se nekaj dogaja in da ona tako občuti celjenje. Pozneje je iz nje prišlo nekaj neopisljivega. Vedeli smo, da je to dober znak,« je povedala mama.

Zdravniki so z nejevero gledali dobre izvide

Po vrnitvi v Slovenijo so bili zdravniki menda povsem osupli, ko so pregledovali nove izvide. »Vrnili smo se v Slovenijo. Njeni CT-izvidi so bili božji čudež. Zdravniki so gledali izvide in nas vprašali, kaj smo to storili,« se spominja mama pogumne deklice, piše Kurir.

Danes sedemletna Viktorija je povsem zdrava. Avgusta so se ponovno vrnili v samostan, novembra pa so izvedeli, da je deklica povsem zdrava in metastaz ni bilo več. Vse so postale negativne, zato so kemoterapijo prekinili.