Izpoved Slovenke, ki so ji silikonski vsadki po raku dojk skoraj uničili življenje

A življenje je Tanjo Zajc postavilo pred še eno preizkušnjo. Silikonski vsadki so ji skoraj šest let hromili telo. Tako dolgo je živela z neznosnimi bolečinami, dokler ni vendar prof. dr. Uroš Ahčan potrdil, da so silikonski vsadki lahko vzrok za njeno slabo počutje. O intimnem delu zdravljenja raka dojk, kot sta odstranitev in rekonstrukcija dojk, se je odločila spregovoriti, ker želi ozaveščati o posledicah, ki jih lahko povzročijo silikonski vsadki, kakršne priporočajo za rekonstrukcijo. Razloži: »O tej temi premalo govorimo, vendar lahko zadeva bolnice, ki smo imele tudi zdravljenje z obsevanjem, kar še dodatno vpliva na zmanjšano prožnost kože in drugih mehkih tkiv po prsnem košu. In če le kakšni ženski moja izkušnja pomaga, da jo bodo prej ustrezno zdravili, je moj namen dosežen.«

Preberite intervju na Onaplus.si