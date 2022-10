Izpoved Slovenke, ki je zbolela za rakom in izbrala nestandardno zdravljenje

Simpatična, energična črnolaska brez dlake na jeziku, Rebeka Ritlop, prihaja iz Maribora, preseljena v tisti del Slovenije, ki slovi po zlatih žitnih poljih in dobrem vinu, v Apaško dolino. Po izobrazbi diplomirana zgodovinarka, po srcu umetnica in predvsem strastna motoristka. Letošnja jesen bo zanjo še prav posebna, dopolnila bo 30 let. Pri 27 letih je v času covida in čakanja na pregled prejela diagnozo rak, kar ji je obrnilo življenje na glavo, a z voljo, energijo, ki jo premore, in s podporo moža Andreja danes živi in si upa sanjati.

