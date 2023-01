Izpoved Slovenke, ki je premagala raka: Možu so rekli, naj bo pripravljen na najhujše

Kako bi se na kratko predstavili?

Sem Mirjana Škerlavaj, stara 47 let, iz Nove Gorice. Z možem Markom imava 21-letno hčerko Megi in 16-letnega sina Matijo. Smo družina, ki nas povezujejo objemi, druženje in pogovori. Dan nam prijetno popestrijo naša abruška ovčarka Eli in pet lepih domačih muc. Zaposlena sem v Merkurju, a žal zaradi prebolelega raka in hudih posledic, ki mi jih je pustil covid-19, že dve leti na bolniški.

