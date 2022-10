Izpoved Slovenke, ki je po diagnozi rak ostala sama: Našla sem nove ljudi

Kljub napornemu zdravljenju in nerazumevanju v družini se je Gordana Plohl pogumno spopadala z boleznijo in vzporednimi tegobami, ostala pokončna, pozitivna in pripravljena nesebično pomagati vsem, ki se šele srečujejo z boleznijo.

Kako je potekala pot od prvega suma na bolezen do končne diagnoze?

Prvo biopsijo desne dojke sem opravila že spomladi 2018. Izvid je bil negativen. Jeseni istega leta sem na levi dojki občutila pikanje in cukanje in o tem obvestila zdravnico. Prosila sem za ultrazvok in dobila odgovor, da imam zelo gosto tkivo in da so za moja leta značilne boleče ciste. Leto kasneje se je na dojki pojavila še bulica. Bolnice s podobno izkušnjo so me mirile, naj ne skrbim. Bulica je postajala vse večja, pri velikosti pet centimetrov sem se streznila in se marca 2020 prijavila na pregled dojk, a je bil zaradi covida odpovedan. Nato sem, zaradi nevednosti, zavlačevala. Diagnozo, trojno negativni rak dojke, sem dobila 14. oktobra 2020. Sprejela sem jo kot preizkušnjo za še eno zmago. Želela sem živeti.

