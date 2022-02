Izpoved Slovenke: Pretepel me je na otroškem igrišču, 50 metrov od varne hiše

Slovenijo te dni pretresa umor, ki se je v torek popoldne zgodil na Razborju pod Lisco. 47-letni Muhabi Gashi je na grozovit način umoril partnerico, 41-letno Amando Černe. Brutalnost torkovega dogodka je očitno sprožila val, saj na Humanitarčku opažajo povečano število sporočil s pretresljivimi osebnimi izpovedmi. Po četrtkovi objavi sporočila njihove sledilke, ki je razkrila svojo kalvarijo o psihični in fizični zlorabi, so tokrat objavili drugo grozovito izpoved.

Neka 45-letnica opisuje, kako se je ujela v past nasilnega partnerja, ki jo je imel le za to, da je rojevala otroke. Ko se ji je le uspelo izviti iz njegovega primeža, se je selila iz ene varne hiše v drugo, saj je njegova družina vedno izvedela, kje jo lahko najdejo. Enkrat jo je njegov bratranec pretepel na igrišču, 50 metrov stran od varne hiše. Ko je prišla policija, je bila že vse polomljena. Drugič jo je premikastil njen tast. Nekajkrat so ji pretepli celo brata. Danes z otroki živi v tujini, kjer ima majhno podjetje. Sin ima še vedno težave. Sicer je sama, saj pravi, da otrok ne more več imeti (posledica tepeža). Pravi, da je to zapis za vse 'Amande', na koncu pa dodaja, da bi bil skrajni čas, da nehajo ljudje kriviti ženske, ki ostajajo z nasilnimi možmi. »Ne veste, kako je, ko se bojiš za svoje otroke, če ti je že za lastno življenje vseeno.«

Izpoved objavljamo v celoti (nelektorirano):

Ko sem prebrala vase sporocilo sem takoj podozivela svojo zgodbo. Stara sem 45 let in kot mlada punca sem se zaljubila v “šiptarja”. Takrat sem bila stara 20 let, on pa je bil 31. Najprej je bil zelo pozoren do mene, me je vozil okrog, ampak bi mogla ze takrat videt pravo naravo. Od zacetka mi je govoril, da morava sexsat brez zascite, ker si zeli z menoj druzino in sem njegova edina ljubezen. Bila sem se mlada, on pa lep.

Zanosila sem, ko sva se poznala 4 mesece. Doma smo se zelo skregali zaradi tega in sem mogla it od doma, ceprav so doma rekli, da naj ostanem doma, koncam solo. Ampak on je hotu da greva zivet skupaj ker bova imela otroka. Cakal je sina. Bil je kar vredu ko sva se porocila, je pa skozi z menoj hodil. Od trgovine, zdravnika. Takrat se mi je zdelo to lepo, pozorno, sele cez cas sem ugotovila, da je bilo to nadzorovanje.

Zivela sva v hisi z njegovimi starsi, velikokrat sem slisala, kako je ata narezal mamo. Vcasih s pasom, vcasih s kablom od antene za televizijo. Moz ni nic rekel, samo rekel mi je, da on ni kot oce in jaz nisem kot njegova mama, ki je neposlusna. Rodila sem prvo hcerko pri 21. Se dobro se nisem zacelila od poroda, ko je ze zacel delat sina. Takrat sem prvic rekla, da malo pocakava, ker je bila mala stara 2 meseca. Potisnil me je na posteljo in me vzel na sili. Za kazen da si bom zapomnila pa se od zadaj, da me je bolela vsaka velika potreba se par mesecev. Pri 22 sem že rodila drugega otroka, do 26 leta sem imela 4. Z menoj je hodil k zdravniku, na socialno. Do mene in treh hcerk je bil vedno bolj agresiven. Udaril me je po ustih, ce sem kaj prevec rekla kar pred otroci. Vcasih sem ga prosila da ne naredi tega da vsaj ne gledajo, pa je vedno rekel, da naj se le naucijo. Hcere spostovat moza, sin pa zensko v red vzet. Nisem dokoncala sole, ceprav sem zelela iti naprej za vzgojiteljico. Doma sem skrbela za otroke. Mislila sem, da bo tasca kdaj na moji strani, ampak me je nemalokrat zlasal kar pred njo. Moji mami dolgo nisem povedala kaj se dogaja. Zivela sta z ocetom v drugem kraju, ko sta prisla na obisk sta bila najavljena in me prej ni udarjal tako da bi se videlo. Ko smo bili skupaj, je bil najboljsi moz. Mame nisem mogla poklicat ker nisem doma bila nikoli sama, se na sprehode je tasca sla. Telefon pa mi je gledal, se na izpisku katere stevilke me klicejo in pisejo. Se k ginekologinji je hodil z menoj in to res zamerim doktorici, da je to sploh dovoljeno. Pri 26 sem povedala, da bi sla v sluzbo. Povedal mi je, da je moja sluzba biti njegova zena. Sledil je pekel. On je zaslutil da nekaj nameravam, vedno bolj me je nadzoroval. Kadar ni bilo nega doma, je prisel kak bratranec. Za siba je vedno lepo skrbel, hcere in jaz pa smo bili gnoji. Vso posto je on nosil na posto in vse. Pri 27 sem se odlocila tvegat. Ko sva oddajala pole za otroske doklade sem vmes prilozila pismo ki sem ga prej naskrivaj pisala par mesecev in sem upala, da ga bo kdo prebral. Sem pa resno prosila da so tiho in pridejo le z resitvijo, ker me bo drugace ubil. To sem zapakirala med pole za doklade, jih celo spela skupaj in dala v kuverto, on pa je nesel na posto.

Po skoraj enem mesecu in pol so policaji prisli na vrata, ces da je nasilje. On, tast sta zanikala. Tasca je rekla, da si zmisljujem. S seboj so imeli socialno delavko, ki nas je vzela in namestila takoj v varni hisi na drugem koncu slovenije. Ampak oni so imeli zlahto vsepovsod in so vedno izvohali. Njegov bratranec me je recimo pretepel na otroskem igriscu 50 m od varne hise vprico otrok. Socialne delavke so videle ampak so samo policijo lahko poklicale. Kaj bo ena taka pupika proti takim moskim. Policija je rabila 20 min, takrat sem ze imela vse polomljeno. Takrat sta moja starsa ze vedela, kaj se dogaja in vedeli smo, da v Sloveniji ne morem ostat. Bratranec, ki me je pretolkel, je dobil par mesecev pogojno. Bivši pa nič, ker ni bil v tem primeru NIČ kriv!

Saga za otroke, materinski dom, varna hisa, bezanje po Sloveniji je trajalo skoraj 9 let. Ne bi rekla da se niso trudili. Ampak je bila to druga mentaliteta. Tam je delala obvescevalna po familiji huje kot v KGB. Naj povem primer - po sodiscu sem sla z otrocj v nakupovalno sredisce jest, tast mi je sledil in me na zenskem straniscu zbrcal po hrbtu, nogah in mi povedal, da bo hcerama naredil isto. Sredi nakupovalnega sredisca ni v zenskem wcju noben naredil nic!!! Pa ce bi petkrat nekdo klical policijo, preden pridejo, si ze pretepen.

Jaz vem, da sem imela sreco, ker imam zlate starse, ki so se me odlocili resiti za vsako ceno. Z otroci so me namestili v tujini, na obravnave sem hodila samo v Slovenijo. Se takrat je bil moj ata ali brat vedno zraven. Brata so parkrat neznanci kar tako pretepli sredi ljubljane v opomin. Ampak mi je stal ob strani.

Zdaj zivim v tujini ze deseto leto. Imam svoje malo podjetje, ki so mi ga pomagali postaviti starsi. Otrokom lahko omogocim psihiatra. Sin ima se vedno tezave, ima diagnoze.

Bivsi pa me pusti na miru ze nekaj let oz od takdat ko je izvedel, da ne morem imeti vec otrok, ko me je pretepel. Sem v drzavi z boljso zascito in se zavedam svoje srece.

Pisem pa vam te vrstice za vse Amande. Morda se katere dotakne. Prav je da se spostujemo ker smo razlicnih narodnosti in niso vsi enaki. A se vedno so dolocene druzbe kjer je zenska manj kot nic. Zato ce se zapletete s kom - pa naj bo Rom, Slovenec ali Albanec, odidte ob prvem nasilju. Ce vidite, da ima tasca modrico, ste lahko prepricane, da jo boste imele tudi ve. Ne recem da slovenci niso nasilni, samo to so vseeno neke druge razmere. Ceprav so navzven najprej sladki, je za vecino to pekel. Niso vsi taki, ampak, punce, ne zapletat se prehitro! Ker se ne morete resit. To velja za vsakega fanta, ki ga srecate. Ko dvigne prvic roko nad vas - GRESTE. Ker vedno vec je Amand, ki se potem ne morejo izvlect. Treba je it KO je prvic, ko se imas moc.

Amando razumem. Ni imela tako zlatih starsev kot jaz. Niti sredstev. Moz hodi s teboj vseposod, nimas kaj! Na koncu mislis, da je dober dan, ce te 24 ur ne pretepe ali posili! Ja, tudi moz te lahko posili! Zapomnite si, punce, da tudi ce je moz, vam ni treba seksat z njim!

Ampak dajmo nehat zrtve obstojat zakaj se ne umaknejo, ker se vcasih ne mores. Kdor ni imel opravka z tako druzino, ki je tako razsirjena, nima pojma kako je.

Mene je resila samo moja druzina in to, da smo prodali vikend, da smo nas resili. Zdaj ima 7 drugih otrok. Ne razmisljam o njegovi zeni. Vam pa povem, da so vredni samo sinovi. Puncke pa skorajda prodajajo okrog, pri nas so vsi otroci gledali, ko me je kaznoval, da bi si zapomnili. Vec otrok imas, vec se z njimi zasluzi z dodatki.

Sama nisem vec nasla partnerja, ker imam precej hude poskodbe po telesu in dusi. Hodim na terapijo 3 na teden, jemljem 2 antidepresive, pa imam se vedno nočne more. Imam pa zlate otroke, za katere bom naredila vse!

Opravičujem se, da sem se razpisala. Ampak ko sem brala komentarje o Amandi sem zelela povedat se svojo zgodbo, ker je Amandi podobna. Se enkrat, ne obsojam drugih narodnosti, samo povem, da je vcasih mentalnost cisto druga. IN NEHAJTE GOVORIT, LJUDJE, DA SO ŽENSKE SAME KRIVE, DA OSTANEJO, ker ne veste, kako se bojis za svoje otroke, ce ti je ze za lastno zivljenje vseeno.