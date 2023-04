Jamarka, ki je reševala Ano: Ure in ure smo poskušali dati vse od sebe (FOTO)

Vsa Slovenija je ta konec tedna spremljala reševanje jamarke, ki se je v soboto zvečer ponesrečila v jami blizu Cerknice.

Reševanje iz neraziskane jame je trajalo 30 ur, pri tem pa je sodelovalo več kot 150 reševalcev

In rešili so jo v najkrajšem možnem času, ključno pri tem je bilo usklajeno sodelovanje, poudarjajo predstavniki organizacij, ki so sodelovali pri reševanju. To je bilo izjemno zahtevno, saj so morali z miniranjem širiti ožine, da so nezavestno jamarko z nosili lahko prenesli iz jame. Pri načrtovanju reševanja iz nepoznane jame je reševalcem pomagal brat ponesrečenke, ki je bil ob nesreči ob njej, nato pa je šel po pomoč in po spominu narisal načrt jame.

Po zadnjih informacijah iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kamor so s helikopterjem prepeljali poškodovano, je življenje jamarke ogroženo, njeno stanje pa je nepredvidljivo.

Ob tem je nekaj besed o napornem in nevarnem reševanju z javnostjo delila tudi jamarska reševalka Mateja Mažgan: »Ure in ure smo poskušali dati vse od sebe za drugega, za mnoge izmed nas neznanega drugega človeka. Trud je poplačan z dobro organizacijo in timskim delom nas jamarskih reševalcev ter ostalih pripadnikov civilne zaščite. Rešili smo jo na varno. Želimo ji uspešno okrevanje!«