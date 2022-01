Ravno je dobro prestopil prag osnovne šole, ko se je na sodišču odvil sodni postopek, v katerem so kot krivo spoznali žensko, novo partnerico njegovega očeta, ki je njega in njegovega šest let starejšega brata na stiku z očetom spolno nadlegovala. Obsodili so jo na enotno kazen šest mesecev pogojne zaporne kazni, a se je pritožila na višje sodišče. Na podlagi mnenja sodnega izvedenca, ki je ocenil, da je bila obtoženkina socialna zrelost v času kaznivega dejanja na ravni 12-letnega otroka, njene splošne umske sposobnosti pa na ravni desetletnega otroka, je tožilstvo in nato sodišče ocenilo, d...