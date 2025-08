Izolanka ni mogla spati zaradi glasne glasbe: ženske so jo obkolile in jo vulgarno napadle (FOTO)

V ponedeljek opolnoči je neki Izolanki spanec kratila glasna glasba, ki je prihajala s turistične ladje, ki se je privezala na izolskem pomolu. Domačinka je hrup prijavila policiji. Kot je povedala za portal Regional obala, »ni šlo zgolj za običajno poletno razposajenost – dogodek se je hitro sprevrgel v nevarno situacijo«.

»Pogledala sem na uro in ob 23.59 prvič poklicala na 113. Vprašali so me, ali želim prijaviti anonimno in sem pritrdila. Nato sem se odpravila pogledat, kaj se dogaja in jih prositi, naj bodo v bodoče uvidevni do nas,« je dogodek opisala domačinka in dodala, da je glasna glasba na barkah, privezanih v Izoli, precej pogosta. »To je konstantno, predvsem med vikendi, petek in sobota. Zdaj je bilo iz nedelje na ponedeljek. Šla sem tja in prosila, da se glasba utiša, da se pogovorimo,« nadaljuje.

»Kje imaš moža, da te nat****«

Izolanka je za omenjeni portal opisala tudi prizor, na katerega naj bi naletela, ko je prispela do barke: »Smrdelo je po travi, bili so pijani … Vprašala sem, ali je normalno, da imajo glasbo tako naglas. Punce, imele so okoli 22, mogoče 25 let, so se mi začele približevati s svojim obrazom v moj obraz, niti dva prsta stran od mojega obraza. Obkolile so me in mi začele grdo govoriti. Med drugim 'kje imaš moža, naj te nat****', 'pejdi gor, kaj nimaš moža, da te pof***'. Zgražale so se nad mano, ena izmed njih mi je skušala dati napihljiv 'šlauf' čez glavo. Vmes so se krohotale.« Nato naj bi jo verbalno napadel tudi lastnik barke.

Kapitan pa je povedal drugačno plat zgodbe: »Bilo je tako. Barka je prišla na privez brez glasbe, kar so ugotovili tudi policisti pri prihodu. Med vezanjem plovila je prišla histerična ženska, ki je verbalno napadla celotno barko, enajst domačinov, ki so se odpravljali s plovila domov.« Dogodek so potrdili tudi koprski policisti. Ob njihovem prihodu na kraj ni bilo več glasne glasbe, drugih kršitev pa niso ugotovili. Lastniku barke so izrekli opozorilo.