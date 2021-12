Izmed 57 bolnikov jih je še 13 na intenzivnem zdravljenju

Podobno kot po večini slovenskih bolnišnic, se tudi v pomurski regijski bolnišnici v Murski Soboti, število covidnih bolnikov počasi zmanjšuje. Trenutno jih je na covidnih oddelkih 57, od tega 13 na intenzivnem zdravljenju. Kot sporočajo iz vodstva bolnišnice, ambulantne dejavnosti potekajo nemoteno, saj so za 30 odstotkov povečali operativne dejavnosti s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro. Obiski na vseh oddelkih ostajajo prepovedani. Ob zmanjševanju števila obolelih s covidom v Sloveniji smo tudi v naši bolnišnici zmanjšali zanje namenjene zmogljivosti ter s tem povečali obseg zdravljenja necovidnih bolnikov in operativnih dejavnosti. »Za covidne bolnike imamo predvidenih 55 postelj, od teh 18 za intenzivno obravnavo. Ko so zmogljivosti zapolnjene, jih premeščamo v bolnišnico Topolšica in bolnišnico Sežana.«

V tem tednu so za 30 odstotkov povečali delež operativnih dejavnosti, kjer izvajamo operativne posege s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, ambulantno dejavnost izvajajo nemoteno za vse stopnje nujnosti. Obiski so na vseh oddelkih še vedno prepovedani, razen iz pietetnih razlogov. Dovoljena je prisotnost partnerja pri porodu ob izpolnjevanju pogoja PCT.

Komuniciranje s svojci je možno prek tabličnega računalnika po dogovorjenem terminu. V bolnišnici so veseli, da so pred dnevi dobili poslovilni prostor, kjer se lahko svojci dostojno poslovijo od preminulega. V naslednjem tednu bodo za najmlajše paciente po enoletnem premoru zaradi covida spet organizirali prihod dedka Mraza, ki bo priplezal po dimniku. V začetku prihodnjega leta bodo v bolnišnici začeli graditi in obnavljati. Obnovili bodo kletne prostore Internega oddelka, uredili odsek za dializo ter uredili in razširili nekdanjo stavbo za ginekologijo za potrebe negovalnega oddelka bolnišnice. »V bolnišnici smo ponosni na dosežek zdravnika Luke Roškarja, ki je konec novembra na Medisovem mednarodnem natečaju za medicinske raziskave (International Medis Awards for Medical Research 2021) prejel nagrado za znanstvenoraziskovalni dosežek na področju ginekologije. Vse prebivalce Pomurja še naprej pozivamo, da ravnajo odgovorno, upoštevajo vse preventivne ukrepe ter se cepijo proti covidu-19.« so še sporočili iz SB Murska Sobota.