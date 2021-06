Izjemna bančna novost, ki vas bo navdušila

Kot prva banka v Sloveniji ponuja kreditno kartico Ide@l Mastercard Business, ki omogoča revolving funkcionalnost in obročno plačilo transakcij, opravljenih na vseh prodajnih mestih, ki sprejemajo Mastercard.S kartico boste lahko plačevali doma, v tujini in po spletu na več kot 53 milijonih prodajnih mestih Mastercard ter dvigovali gotovino na bankomatih in bančnih okencih z oznako Mastercard, ki to storitev omogočajo. Kartica omogoča varno, hitro in preprosto brezstično plačevanje.Naročnik oglasne vsebine je Sberbank