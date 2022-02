Izjemen napredek slovenskega podjetja

V družbi Salonit Anhovo so v razvoj cementarne v zadnjih 15 letih investirali več kot 150 milijonov evrov. Na ta način jim je uspelo zgraditi eno od tehnološko najsodobnejših in najučinkovitejših linij za proizvodnjo cementa v Evropi.

Prav z uspešnim delom preteklih let so lahko zgradili varne finančne temelje, ki omogočajo nadaljnja vlaganja. Ne samo s tehnološkim prestrukturiranjem proizvodnje, velik poudarek želijo nameniti tudi okoljskemu vidiku. Zavezali so se namreč, da bodo zmanjšali ogljični odtis – do leta 2025 za 15 odstotkov, do leta 2035 pa želijo postati ogljično nevtralna cementarna.

