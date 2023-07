Izjemen dosežek ljubljanskega inštituta

SIQ Ljubljana je postal del elitne skupine preizkusnih laboratorijev in certifikacijskih organov na svetu, saj se je glede na število izdanih certifikatov IECEE CB povzpel v zgornjo četrtino najboljših. V to skupino se uvrščajo le najboljši laboratoriji na svetu, iz držav, kot so Danska, Švedska, Singapur, Nemčija, Japonska, Finska, ZDA, Italija in Kitajska.

