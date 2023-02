Izjema med stiskači zaplesal s kraljico

Pepelnična sreda je bila neusmiljena, pusta ni več, se bo pa naslednje leto spet vrnil. Zagotovo tudi Pust Mozirski, ki ima izjemno tradicijo, saj segajo prvi pisni viri, na podlagi katerih so dosegli tudi vpis na seznam nesnovne kulturne dediščine, v daljno leto 1891.

Pustno rajanje pod mozirskimi planinami s poudarkom na izvirnosti je vrhunec doživelo leta 1999 s sprejemom v Združenje evropskih karnevalskih mest (FECC). Odtlej vsako pustno obdobje naznanijo že 11. novembra predhodnega leta, ko s trškim topom usekajo sredi trga in razgrnejo program pustnega obdobja do pepelnice naslednjega leta.

Letos se je pustovanje začelo na debeli četrtek, ko so podelili trške pravice zaslužnemu priseljencu, ki je prispeval kraju in občini. Tako visoko čast si je tokrat z dolgoletno dobrotljivostjo in podjetnostjo prislužil Igor Slapnik, nekdanji domačin Luč in Ljubnega ob Savinji, kot uspešen podjetnik pa živi družinsko in podjetniško življenje v zgodovinskem kraju, trgu Mozirje, nekoč Prassberg. Doslej so trške pravice podelili že 31 osebam, od tega tudi osmim zaslužnim damam.

Blagovna znamka Pusta Mozirskega že 132 let!

V Mozirju so se v pustnem času vrstile prireditve na zabaviščnem placu, na pustni torek prevzamejo oblast od župana (Iva Suhoveršnika), ki za pusta odstopi pooblastila dosmrtnemu pustnemu županu Dragu Poličniku. Ker meje v pustni deželi Zgornjesavinjski ne štejejo, pustna delegacija obišče zaslužne kraje, zaselke, perspektivna podjetja in deli edini razgrabljeni časopis Pustni kurir. Ob tem se izkaže pustni orkester Bojsega, prejemniku najvišjega pustnega priznanja pa izročijo listino, ki ga obvezuje, da se še naprej razdaja v dobro pustne občine.

Sklep o dodelitvi trških pravic Igorju Slapniku je sicer sprejela Pustna uprava že januarja na tajnem zborovanju, potrdila pa ga je skupščina na redni seji v Kračkih gonah. Pustni proračun je v veliki meri odvisen od fehtarije (prosjačenja) in izbranec Igor je (bil) svetla izjema med stiskači. Kar nekaj let je že, ko so se domislili, da bi popestrili mozirsko pustno uniformo. Potrkali so pri Slapnikovih in naleteli na razumevanje. Od takrat Igor zalaga pustnake in marsikdaj pozabi napisati račun. Dobitniku trških pravic sta čestitala predsednik društva Pust Mozirski Marko Presečnik ter prvi med pustnaki Drago Poličnik.

8 žensk je doslej prejelo trške pravice.

Sledili so obvezen ples s pustno kraljico, slika s slavljencem Igorjem in na debeli četrtek pojedina pod streho bodočega, aktivnega pustnega brata, potem pa je tudi Mozirje lahko vse do včerajšnje pepelnične srede zajelo karnevalsko vzdušje.

Visoko priznanje dobiš, če vlagaš v pustno druščino ...

Orkester Bojsega vedno na čelu!