Izjava novinarja RTV Slovenija močno razburila, o ozadju tudi Bavčar

Dogajanje v Ukrajini podrobno spremlja tudi slovenska javnost, mnogi, med njimi tudi premier Janez Janša, pa so ob izbruhu vojne že potegnili vzporednice s slovensko osamosvojitvijo. »Vemo, kako težko je v takšnih trenutkih, ko ne veš, ali si sam ali je kdo s teboj ali boš dočakal jutrišnji dan ali se boš ubranil ali pa bodo sanje o življenju v demokratični in svobodni državi, kjer boš lahko sam odločal o svoji usodi, preživele ali pa jo bo groba vojaška sila zatrla,« je Janša dejal na nedavni novinarski konferenci, kjer je izrazil polno podporo Ukrajini.

Na družabnih omrežjih so še istega dne mnogi 'skočili v zrak', ko je v posebni oddaji o Ukrajini na Televiziji Slovenija zunanjepolitični novinar Andrej Stopar podal primerjavo o državi kot umetni tvorbi, kakršna bi naj bila tudi Slovenija. Stopar je sicer izjavo podal v kontekstu sprememb na evropskem političnem zemljevidu in pojasnjeval, kaj je ruski predsednik Vladimir Putin dejal v svojem govoru: »Govoril je o Ukrajini, ji pripisal ahistoričnost in dejal, da je to umetna državna tvorba. To bi lahko govoril tudi o Sloveniji. Tudi mi smo umetna tvorba.« Stopar je nadaljeval o tem, da je Evropa ob tem le poligon za igro velikih: Rusije in ZDA.

Izjava je med drugim močno razburila notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je na twitterju zapisal: »Tale pa še Aksentijevića in Jakiča prekaša. Je že zaprosil za državljanstvo kakšne neumetne državne tvorbe. Na primer ruskega?«

Odzval se je tudi poslanec SDS Franc Breznik.

Ob izjavo se je obregnil tudi eden od slovenskih osamosvojiteljev, nekdanji politik in gospodarstvenik Igor Bavčar, ki je sicer kmalu prenehal služiti zaporno kazen zaradi spornih poslov v Istrabenzu. V daljšem zapisu na spletni strani Portal Plus je podal svoje videnje dogodkov o Ukrajini in se dotaknil tudi vprašanja, »ali je Nato s svojo politiko širitve v resnici sprovociral Putina k napadu na Ukrajino«.

»Slovenski 'analitiki' s tem mirno ignorirajo dejstvo, da v resnici govorijo tudi o Sloveniji, ki se je pridružila zvezi Nato. Kakšen bi bil danes položaj Slovenije, če tega ne bi storila? Mar ne bi bila, 'umetna tvorba kot Ukrajina', kot je - človek ne more verjeti lastnim očem in ušesom - izjavil dopisnik RTV Slovenija iz ZDA Andrej Stopar, zlahka cilj neke prihodnje agresije?« je med drugim zapisal in dodal: »Trditi danes, da je bili širitev zveze NATO napaka, je enako, kot če bi leta 1991 trdili, da je osamosvojitev in ustanovitev države Slovenije kreacija neke 'umetne tvorbe' in s tem napaka.«

Dodal je še, da je današnje Stoparjevo stališče o Sloveniji kot »umetni tvorbi« zastopal celoten Zahod ter seveda tudi Sovjetska zveza. »Zato je prišlo do napada JLA na Slovenijo. Sicer zelo verjetno ne bi. To, da smo se vojaško zoperstavili JLA, kot se danes Ukrajinci zoperstavljajo ruski vojski, je bilo odločilno. Pomembno je bilo tudi, da Zahod kljub takemu stališču ni bil za eskalacijo totalne vojne zoper Slovenijo. Vendar - da ne bo pomote, če bi do tega kljub temu prišlo, Nato ne bi interveniral na naši strani.«