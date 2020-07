Izjava Kacina, ki je razburila Slovenijo

Pred dnevi je vladni govorec za covid 19na družabnih omrežjih povzročil pravi vihar odzivov. Na novinarski konferenci je izjavil, naj na piknike ne vabi ljudi iz različnih kulturnih ali nacionalnih okolij. Mnogim se je ta izjava zdela nestrpna, zdaj pa jo je Kacin pojasnil.Dejal je, da nestrpnost in izjava nimata skupne točke: »Razumem, da lahko vsakdo v vsakem odgovoru išče druge vsebine. Nobenega namena na moji strani ni bilo. Povedal sem, naj ne družijo z ljudmi, ki jih ne poznajo.« V nadaljevanju je pojasnil, da je to sledilo iz primera piknika, na katerem je bilo 70 ljudi, a oseba, ki se ga je udeležila, je znala povedati le za deset odstotkov ljudi, kdo dejansko so. Tudi zato je sledila omejitev na 10 ljudi oziroma do 50, pod pogojem, da se vodi seznam z vsemi potrebnimi podatki.Kacin je poudaril, da se moramo zavedati, če bi bilo več takšnih dogodkov, Nijz tega ne bo zmogel procesirati, zaradi česar bi zadeve lahko ušle iz rok.Če boste imeli piknik, Kacin svetuje, naj bo omejeno število ljudi in na tiste, ki se poznajo. Če pa že mora biti večji, upoštevajte navodila.