Pred dnevi je vodja svetovalne skupine za covid 19gostovala v poročilih na TV Slovenija in med drugim odgovarjala na vprašanja o možnosti prenosa okužbe znotraj istega gospodinjstva. Njen odgovor je mnoge presenetil, saj je dejala, da je možnost prenosa med partnerjema 10 do največ 40 odstotkov. Voditeljica jo je vprašala, kaj meni o primerih, ko je en zakonec okužen, drugi pa se ni okužil, čeprav spita v isti postelji in sta ves čas skupaj.Beovićeva je dejala, da med partnerjema ni prišlo do prenosa okužbe, saj da ne gre za ošpice. V družinskem okolju je po njenem prenos po različnih raziskavah 10- do 40-odstoten, s čimer je mnoge povsem zbegala, saj se vseskozi poudarja, kako zelo nalezljiv je ta virus.Poglejte si videoposnetek:Pri tem je treba poudariti, da bolezni ni smiselno izzivati in se v primeru, ko je eden od partnerjev okužen, vedemo preventivno in odgovorno za omejitev širjenja covida 19.