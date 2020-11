Izigrani zdravstveni delavci ostajajo brez nadomestil plače

Čeprav delajo v prvih linijah pri boju s koronavirusom, jih delodajalci izigravajo. Zdravstveni delavci, zaposleni v domovih za starejše in drugih socialnih zavodih so ogorčeni, ker ostajajo brez 100-odstotnega nadomestila plače ob bolniški odsotnosti, če se okužijo na delovnem mestu, poroča TV Slovenija.



To bi jim namreč pripadalo le ob poškodbi na delovnem mestu, tega obrazca pa jim delodajalci nočejo izpolniti. V tem primeru morajo namreč nadomestilo kriti iz lastnega žepa. Čeprav so že predlagali, da bi ta sredstva namenili iz proračuna, predlog za zdaj ni bil sprejet.



Ministrstvo za zdravje medtem na to odgovarja, da ob ustrezni uporabi zaščitne opreme do okužb ne more priti, zato okuženi zdravstveni delavci nimajo pravice do 100-odstotnega nadomestila, še poroča TV Slovenija. Nimajo časa za kavice, delajo 12-urne izmene »Zdrava pamet je odpovedala,« ob tem pravi Irena Ilešić Čujović, predstavnica Sindikata zdravstva in socialnega varstva. Ko je povedala, denimo zdravstvenim delavcem v času karantene, v primeru stika z okuženim, pripada 100-odsotno nadomestila, če pa zbolijo, pa jim to ne pripada.



Odgovorila je tudi na kritike, da so se številni delavci okužili na neformalnih srečanjih, »ob kavicah«: »Naši delavci nimajo časa za neformalna druženja, delajo 12-urne izmene, v skafandrih, popolni zaščitni opremi, žal je pač tako, da je veliko okuženih asiptomatskih, poleg tega so velik problem tudi prostorske in kadrovske zmogljivosti, zato prihaja do prenosov okužb.«