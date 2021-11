Izidor Gašperlin: O odgovornosti in iniciativi slovenskih zdravnikov – 1. del

Ni moj namen, da še razpihujem podivjani kres v družbi. Nasprotno! Želim pokazati, kje in kako se delitve začnejo in kako preidejo v neustavljivo spiralo. Zato bo tole samo skromen »song« o odgovornosti. Skrajni čas je, da se nehamo deliti med sabo. Vsi smo v istem čolnu, ki je na tem, da se prevrne – in nimamo se kam oddeliti. Začnimo deliti zgolj naša dejanja: na odgovorna in neodgovorna.

Preberite kolumno na Onaplus.si.