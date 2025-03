Izguba za slovensko košarko: vrata zapira zelo znana trgovina, to so sporočili javnosti

Ljubitelji košarke pri nas dobro poznajo ljubljansko trgovino Grosbasket in istoimensko spletno trgovino, ki sta jim kar nekaj časa ponujali kakovostno košarkarsko opremo. Žal pa se v kratkem zapirata.

Družba Grosbasket d.o.o. je na svoji Facebook strani zapisala, da se je po več kot desetih letih delovanja znašla pred težko odločitvijo o zaprtju poslovalnic in spletne trgovine. Kot so sporočili, bo zadnji delovni dan njihovih trgovin v Ljubljani in Zagrebu 31. marec. Kupci pa bodo lahko zadnja spletna naročila oddali 20. marca. Ob slovesu so kupcem ponudili visoke popuste na njihove izdelke.

Trgovini Grosbasket so do danes obiskali tudi znani košarkarji, med drugim slovenski superzvezdnik Luka Dončić. Ta je sicer kasneje podpisal pogodbo z znanim proizvajalcem športne opreme Nike, tako da mu opreme verjetno ni več treba kupovati na svoje stroške. Zdaj se pod okriljem omenjenega svetovno znanega proizvajalca prodajajo tudi športni čevlji z njegovim imenom.