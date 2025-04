Izdelovali so prdce in jurjevali

»Svetega Jur'ja vodimo, za jajca, špeha prosimo. Sveti Jurij orožnik, bodi ti naš pomočnik. O svetem Jur'ju maša, je dobra kravja paša ...«

Tako je pel tudi zeleni Jurij, ki se je v spremstvu harmonikarjev in učencev nižje stopnje Osnovne šole (OŠ) Primoža Trubarja Laško, podružnične šole Debro in NIS, že 36. leto sprehodil po ulicah Laškega in pobiral darove.

V Laškem, v organizaciji Zveze Možnar, to prireditev namreč uvrščajo v sklop izvirnih, starodavnih, narodopisnih posebnosti kraja, ki temeljijo na pisnih virih dekanije iz kronike druge polovice 19. stoletja, v njej pa piše, da so tod jurjevali že leta 1881 oziroma še prej.

1989. so obudili tradicijo jurjevanja.

Potem pa so leta 1989 to tradicijo obudili člani Zveze Možnar. Zeleni Jurij se, odet v zelene brezove veje, na lepem sprehodi po mestu, pri tem pa fantje, kot nekoč pastirji, s prdci, piščalkami in rogovi delajo trušč, dekleta, oblečena kot pastirice, pa mimoidočim delijo pisane travniške rože, ki jih imajo spletene v venčke na glavi in v košari.

Cvrtnjaka ni bilo

Na letošnjem jurjevanju se jih je po Laškem sprehodilo okoli 150. »To prireditev imajo naši učenci zelo radi, saj vedno poteka zunaj, na prostem, in se nanjo vsakič skrbno pripravljajo že dan ali dva prej. Na travnikih naberejo pisanih cvetlic, pa tudi zelenja, najpogosteje bršljan in bukovino, fantje pa s pomočjo očetov in dedkov izdelujejo piščali, prdce in rogove. Prav tako se temu primerno oblečejo. Dekleta v čipkasta in oblačila z rožicami, fantje pa v kariraste srajce in hlače, kakršne so nekoč nosili pastirji,« nam je povedala Petra Velikonja, vodja sprevoda zelenega Jurija.

Zeleni Jurij s spremstvom FOTO: Mojca Marot

Zeleni Jurij se nato na določenih točkah v mestu ustavi in se razveseli darov. Tradicionalno ga pri cerkvi sv. Martina v Laškem s košarami, v katerih so vedno jajca in slanina, pa tudi kakšni sladki priboljški, pričakajo zaposleni iz Knjižnice Laško, Rdečega križa in trgovine Katka. Pastirci najprej zapojejo znano pesem ali dve, tudi Na planincah sončece sije, ki jo znajo tako in tako že vsi, zatem postavijo pred Zelenega Jurija košaro, on pa se zanjo zahvali, in sicer »na povelje« spremljevalca, to pa tako, da trikrat poskoči. Nakar družno spet zapojejo vsi tisto Jurjevo pesem.

Sprevod se je od cerkve nato podal do graščinskega dvorišča, kjer je letos učence šole pričakal tudi podžupan Občine Laško Enej Kirn s sodelavci.

Na tamkajšnji stojnici so članice Strelskega društva Mala Breza pletle venčke iz rož in izdelovale kranceljpint. Ker organizatorji do zadnjega niso mogli vedeti ne kakšno bo vreme kot tudi ne, ali bo že v četrtek razglašeno žalovanje zaradi smrti papeža Frančiška, to pot v Laškem niso spekli cvrtnjaka, gre za veličastno Jurjevo jed iz jajc in slanine.