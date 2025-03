Izdelki so unikatni, privlačni in uporabni

V vaško-gasilskem domu v Vučji Gomili v Občini Moravske Toplice so v organizaciji Kulturno-umetniškega društva Avgust Gašparič pripravili razstavo ročnih del, ki je privabila obiskovalce od blizu in daleč. Občudovali so lahko ročna dela, kot so skrbno izdelane pletene košare, ročno vezeni prti, lončeni izdelki, sveče, dekorativni prtički, pletene kape in šali ter modni dodatki in nakit.

Kot nam je povedala Maja Cigut, predsednica KUD Avgust Gašparič, je razstava prikazala preplet tradicionalnih tehnik s sodobnimi trendi. Razstavljavke in razstavljavci so predstavljali unikatne kose, ki niso le estetsko privlačni, temveč tudi uporabni.

Obiskovalci so pohvalili organizatorje za spodbujanje lokalne ustvarjalnosti.

Letošnja razstava je bila najbolj raznolika doslej.

Rokodelci iz vse regije so z obiskovalci ponosno delili znanje.

Velikonočnih motivov ni manjkalo.

Rokodelci iz vse regije so ponosno delili svoje znanje z obiskovalci, razstava ročnih del v Vučji Gomili pa je še en dokaz, da je rokodelstvo pomemben del kulturne dediščine, ki se uspešno ohranja in razvija. »Veseli smo, da so si ljubitelji umetnosti in domače obrti lahko ogledali izjemne izdelke lokalnih ustvarjalcev,« dodaja Cigutova.

Skromni začetki

Številni obiskovalci so pohvalili organizatorje za ohranjanje tradicije in spodbujanje lokalne ustvarjalnosti. »Naša prva razstava leta 2018 je bila skromna in skorajda brez obiskovalcev, zato sem bila ob pogledu na današnjo vesela, da nismo obupali. Upam si trditi, da je bila letošnja najbogatejša, najlepša in najbolj raznolika doslej. Vsem razstavljavcem in obiskovalcem se iskreno zahvaljujem za udeležbo,« je dodala organizatorica in pohvalila vse, ki so se predstavili s svojimi unikatnimi umetninami. To so Andreja Kočar, Renata Šeruga, Vanesa in Jožefa Sakovič, Geza Kianec, Denisa, Dolores in Monika Lanjšček (vsi iz domače Vučje Gomile), Štefan Kianec iz sosednjega Sela, Valentina Vuček iz Beznovcev, Irena Hozjan (Črenšovci), Klaudija Gjerek (Dolnja Bistrica) ter ekipa DU Moravske Toplice.

V KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila nikoli ne počivajo. V soboto, 22. marca, bo na sporedu prireditev, namenjena dnevu žena in materinskemu dnevu.