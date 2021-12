Izdelek, ki sem ga naročil, mi ni všeč. Kaj lahko storim?

In ali ste vedeli tudi to, da morajo imeti vsi elektronski izdelki, kupljeni v EU, najmanj 2-letno jamstvo? Pravice potrošnikov so zaščitene z evropsko zakonodajo, zato je smiselno, da jo poznamo in se kot potrošniki zaščitimo, da ne bomo opeharjeni.

EU bi morali bolje poznati

Evropska unija vpliva na naše življenje veliko bolj, kot si mislimo. S članstvom smo namreč pridobili ogromno pravic in ugodnosti, ki nam lajšajo vsakdan in nam omogočajo neovirano gibanje znotraj schengenskega območja. In če ste se kdaj spraševali, kakšna je smiselnost EU, vam lahko zelo na hitro navedemo še nekaj koristi: Po zaslugi EU telefoniramo ceneje in brez strahu pred astronomskimi stroški prenosa podatkov. Preko programa Erasmus nam omogoča študij in delo v drugih državah EU. Otroci imajo pravico obiskovati šolo v drugi članici EU pod enakimi pogoji kot otroci, ki so državljani tiste države. EU nam omogoča več svobode in možnosti za ustvarjanje kariere, šolanja in ne nazadnje zdravljenja zunaj naših meja ter nam hkrati zagotavlja zakonsko zaščito. Poleg tega smo s članstvom pridobili tudi državljanstvo EU, diplomatsko zaščito v tujini in pravico, da se udežimo (lokalnih in evropskih) volitev v drugi državi članici, če tam prebivamo.

Ali ste vedeli Če ste bili o odpovedi leta obveščeni manj kot 14 dni pred načrtovanim datumom odhoda, imate pravico do odškodnine. Tudi to so pravice, ki vam jih zagotavlja EU.

Da bi zato lažje uveljavljali svoje pravice in koristili vse ugodnosti, ki so nam dane, je pomembno, da EU bolje spoznamo. In bolj kot odkrivamo vpliv Evropske unije na naše življenje, bolj nam postaja zanimivo tudi dogajanje v institucijah EU. Dejstvo je, da bomo z razumevanjem dogajanja v evropski politiki lažje uporabljali vzvode, ki jih imamo v rokah, za vplivanje na njeno delovanje. Ne nazadnje tudi z izbiro svojih predstavnikov na naslednjih volitvah v Evropski parlament, sprožitvijo evropske državljanske pobude, s sodelovanjem v razpravah s predstavniki evropskih institucij ...

Kam torej po prave informacije

Ste vedeli, da lahko razsežnosti EU spoznate kar v Ljubljani? Na Dunajski 20 v Hiši EU je multimedijski center DOŽIVI EVROPO, ki je nastal na pobudo Evropskega parlamenta v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Interaktivni multimedijski center omogoča brezplačno in edinstveno popotovanje po Evropski uniji ter tako na zanimiv in preprost način predstavi delovanje EU in njenih institucij, vpliv evropskega povezovanja in sodelovanja na naša življenja ter hkrati pojasni, kako lahko sami sodelujemo pri ustvarjanju evropske prihodnosti.

Namenjen je vsem, ki bi radi bolje spoznali Evropsko unijo in njeno delovanje, tako posameznikom kot organiziranim skupinam, ki si lahko rezervirajo tudi vodene oglede in delavnice na temo EU.

Multimedijski center Doživi Evropo je tako lahko tudi odlična ideja za družinski izlet, v njem pa pogosto gostijo tudi šolske skupine različnih starosti, ki jim ustrezno prilagodijo program vodenja, na splošno pa je na voljo tudi široka paleta tiskanih poučnih vsebin.

Multimedijski center DOŽIVI EVROPO vam približa Evropsko unijo in evropske politike na zanimiv, interaktiven in poučen način, hkrati pa vam, kar je najpomembnejše, predstavi, kako lahko na njeno delovanje vplivate sami. In to v kar 24 jezikih! FOTO: Hiša Evropske unije

Seznanite se s svojimi predstavniki v institucijah EU in ugotovite, kako lahko sami sodelujete pri ustvarjanju evropske prihodnosti, najsi gre za področja okolja in ekonomskega razvoja ali digitalizacije in migracij. FOTO: Hiša Evropske unije

Z veseljem vas bodo seznanili tudi s programom pestre palete dogodkov, ki jih gostijo v konferenčnih prostorih Hiše Evropske unije, od priložnostnih kulturnih nastopov in projekcij filmov do poučnih razprav o različnih evropskih temah.

Vstop je brezplačen.

