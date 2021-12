Izdelali 3999 voščilnic

Včasih je potrebno tako malo, da nekomu pričaramo nasmeh na obraz in prinesemo toplino v srce! Že voščilnica z lepo mislijo je lahko tista drobna pozornost, ki malo stane, a veliko pomeni, sploh starostnikom, ki živijo v domovih za ostarele ali sami. Od tod ideja za projekt Mala pozornost za veliko veselje, katerega idejna vodja je Ana Petrič, direktorica centra starejših v Notranjih Goricah. V par letih je postal vseslovenski, zbrane in odposlane voščilnice pa se štejejo v več deset tisočih. Projekt, katerega glavni cilj je medgeneracijsko sodelovanje, je kot nekaj posebnega prepoznal tudi Mladinski svet Slovenije in ga lani razglasil za naj projekt leta 2020.

Vsaka je unikatna in narejena s srcem.

Že tretje leto zapored so se mu pod okriljem DEOS Centra starejših Notranje Gorice pridružili dijaki in zaposleni Šolskega centra Novo mesto, največjega šolskega centra v državi.

»Letos smo moči združile prav vse štiri srednje šole Šolskega centra Novo mesto. Uspelo nam je izdelati in napisati 3999 voščilnic z novoletnimi željami. Pozitiven odziv in energija dijakov ter zaposlenih sta v učilnicah in kabinetih ustvarila prave male Božičkove delavnice.

Kolaž slik FOTO: Šolski center Novo mesto

Čarobnost prazničnih dni smo tako v šolskem centru začutili, še preden so se prazniki začeli. Vsaka voščilnica je unikatna in narejena s srcem. Verjamemo, da bodo naše voščilnice pričarale nasmeh, veselje in toplino stanovalcem domov,« je sporočila Alenka Brežnjak, učiteljica strokovnih predmetov v Šolskem centru Novo mesto.