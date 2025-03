Objavili prvo dolgoročno vremensko napoved za poletje: kaj nas čaka?

Meteorologi s portala Severe Weather Europe so objavili prve dolgoročne vremenske napovedi za letošnje poletje. Pri dolgoročnih napovedih upoštevajo običajno tri najpogostejše modele, ki večinoma temeljijo na spremembah zračnega tlaka, ob tem pa poudarjajo, da napovedi za tako daljno prihodnost, torej nekaj mesecev, niso povsem zanesljive in se lahko še spremenijo, zato jih tudi periodično dopolnjujejo in posodabljajo.

Kot kaže trenutno, pa Slovenijo čaka precej suho in vroče poletje, še posebej to velja za julij in avgust.

Prehod s pomladi na poletje bi lahko bil še nekoliko namočen, bomo pa že maja in junija priča temperaturam, ki so nekoliko nad povprečjem za ta meseca. V Sloveniji bi lahko bile za dve stopinji višje, enako velja za Avstrijo, Balkan in vzhodno Evropo, medtem ko bo v zahodni Evropi le za stopinjo topleje od dolgoletnega povprečja.

Maja in junija bodo v Sloveniji in na Hrvaškem imeli tudi nekoliko več padavin, še posebej maja. Julija pa nato prve dolgoročne napovedi že kažejo na izredno sušno obdobje. Predvsem Slovenija bi lahko dobila veliko manj padavin od dolgoletnega povprečja, medtem ko bodo okoliške države in celotni Balkan ostali nekje v običajnih mejah.

Sušno obdobje se bo nato avgusta razširilo nad Balkan, z izjemo Kvarnerja in Dalmacije, Avstrijo in vzhodno Evropo. V vseh omenjenih predelih bodo tudi temperature nekoliko višje od povprečja, meteorologi pa ob tem opozarjajo, da bi lahko posledično v Sloveniji bili julija in avgusta priča več vročinskim valom. Kot rečeno, na bolj natančne napovedi bo treba še počakati, a se velja pripraviti na morebitno suho in vroče poletje.