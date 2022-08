Izdali opozorila: večjemu delu Slovenije grozi toča

Slovenijo so zajele padavine. Za večji del Slovenije je agencija za okolje razglasila opozorila zaradi velike nevarnosti toče. Padavine so pogostejše in intenzivnejše na vzhodu države. Vremenski portal neurje.si poroča, da se po državi tvori pas neviht, ki potuje južno. V prihodnjih urah bodo nevihte tudi na severovzhodu.

Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na vzhodu Slovenije. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Jutri bo sončnejše na zahodu, na vzhodu bo pretežno oblačno. Čez dan se bodo v vzhodnih krajih začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo proti večeru počasi širile proti osrednji Sloveniji. Pihal bo severnik, ki bo na severu občasno okrepljen. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj.

V noči na ponedeljek se bodo padavine razširile nad večji del države, več dežja bo na vzhodu. V ponedeljek bo pretežno oblačno, padavine bodo ponehale. Popoldne se bo od zahoda jasnilo. Še bo pihal severnik. V torek bo sončnejše, predvsem na vzhodu bodo še možne krajevne padavine.