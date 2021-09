Izdali izredni bilten, najhuje bo ponoči in zjutraj

Danes se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad vso Slovenijo, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Očitno pa utegne biti precej hudo, saj so iz centra za obveščanje pred nekaj trenutki razposlali izredni bilten.



V njem so zapisali: »Po podatkih urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje bodo v noči na petek in v petek zjutraj predvsem v južni polovici Slovenije mogoči krajevno močni nalivi.«



Po podatkih Arsa utegne v šestih urah pasti od 40 do 80 milimetrov dežja, v splošnem opozorilu pa še navajajo: »Ob hudourniških vodotokih so mogoče poplave. Verjetne so poplave meteorne in zaledne vode. Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok.«

