Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Varni na internetu opozarjajo na novo vrsto prevare. Nepridiprav je pisal neki uporabnici facebooka, in sicer pod pretvezo, da je na drugi strani glasbenik Magnifico. Ponujal ji je »VIP člansko kartico« za 1000 evrov.

Uporabnica je takoj zaznala, da gre za poskus prevare, zato je začela igrati njegovo igro. Pretvarjala se je, da je zainteresirana za ponudbo, on pa se je začel kmalu izmikati, češ da mora najprej poslati elektronsko sporočilo vodstvu.

Kako se je razpletlo, si oglejte v spodnji objavi:

Varni na internetu ob tem znova poudarjajo, da nikdar ne nakazujte denarja preko spleta neznancem. Kot dodajajo, do prevare pride podobno, kot pri lažnih zgodbah o ljubezni.

Ne nasedajo samo starejši

»Zmotno je prepričanje, da takšnim goljufijam nasedejo samo starejši in neizobraženi uporabniki. Med žrtvami, ki so prijavile goljufijo, sicer prevladujejo ženske. Gre za uporabnice najrazličnejših profilov izobrazbe in starosti, ki so zaupale goljufu na drugi strani samo na podlagi lepe fotografije. Čeprav so žrtve romantičnih goljufij v tem primeru ženske, tudi moški niso nič bolj imuni. Pred nekaj leti so tako Slovenci na različnih portalih spoznavali mlade Rusinje, na koncu pa ostali brez njihove ljubezni in brez denarja,« pristojni pojasnjujejo na spletni strani, kjer so podali tudi številne koristne napotke za take primere.