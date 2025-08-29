GOLJUFIJA

Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Ponujal ji je VIP člansko izkaznico ...
Fotografija: Izdajal se je za Magnifica. FOTO: Črt Piksi
Odpri galerijo
Izdajal se je za Magnifica. FOTO: Črt Piksi

N. B.
29.08.2025 ob 13:12
29.08.2025 ob 13:12
N. B.
29.08.2025 ob 13:12
29.08.2025 ob 13:12

Poslušajte

Čas branja: 1:41 min.

Varni na internetu opozarjajo na novo vrsto prevare. Nepridiprav je pisal neki uporabnici facebooka, in sicer pod pretvezo, da je na drugi strani glasbenik Magnifico. Ponujal ji je »VIP člansko kartico« za 1000 evrov.

Uporabnica je takoj zaznala, da gre za poskus prevare, zato je začela igrati njegovo igro. Pretvarjala se je, da je zainteresirana za ponudbo, on pa se je začel kmalu izmikati, češ da mora najprej poslati elektronsko sporočilo vodstvu.

Kako se je razpletlo, si oglejte v spodnji objavi:

Varni na internetu ob tem znova poudarjajo, da nikdar ne nakazujte denarja preko spleta neznancem. Kot dodajajo, do prevare pride podobno, kot pri lažnih zgodbah o ljubezni. 

Ne nasedajo samo starejši

»Zmotno je prepričanje, da takšnim goljufijam nasedejo samo starejši in neizobraženi uporabniki. Med žrtvami, ki so prijavile goljufijo, sicer prevladujejo ženske. Gre za uporabnice najrazličnejših profilov izobrazbe in starosti, ki so zaupale goljufu na drugi strani samo na podlagi lepe fotografije. Čeprav so žrtve romantičnih goljufij v tem primeru ženske, tudi moški niso nič bolj imuni. Pred nekaj leti so tako Slovenci na različnih portalih spoznavali mlade Rusinje, na koncu pa ostali brez njihove ljubezni in brez denarja,« pristojni pojasnjujejo na spletni strani, kjer so podali tudi številne koristne napotke za take primere.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prevara goljufija facebook Magnifico

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mesta občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Komentarji:

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mesta občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.