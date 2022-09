Izbruhnile norice, zdravil pa zmanjkalo!

Ob številnih virusnih okužbah so otroci, ki obiskujejo vrtec ali šolo, lahek plen za zelo nalezljivo virusno bolezen – norice. Povzroča jo Varicella zoster iz družine virusov herpes, ob stiku z bolnikom pa zboli kar 90 odstotkov dovzetnih oseb. Izbruh noric so v teh hladnejših jesenskih dneh zaznali v občini Grosuplje. Bralka nas je opozorila, da so številni otroci zboleli, posledično pa je lokalna lekarna ostala brez krem in zdravil, saj so vse pokupili.

Potrdili so povečan porast okužb in povpraševanja po ustreznih mazilih. FOTO: Bojan Rajšek

Iz ZD Grosuplje so nam potrdili, da obravnavajo precej otrok z noricami. Inkubacijska doba od okužbe do pojava mehurčkov traja od 14 do 16, največ do 30 dni. Bolniki so kužni dva dneva pred pojavom izpuščaja, zanesljivo pa niso več kužni pet dni po tem, ko so se iz vseh mehurčkov razvile kraste. Bolezen se prenaša s kužnimi kapljicami in po zraku, lahko tudi z direktnim stikom prek rok, ki so onesnažene z izločki bolnika.

Povečano povpraševanje

Lekarna Ljubljana (LL) z zdravili oskrbuje dve enoti v Grosupljem in pri obeh so konec minulega tedna zaznali povečano povpraševanje po izdelkih, ki se uporabljajo za lajšanje težav pri noricah. Pošla je zaloga določenih krem in tudi sirupa claritine, ki pa ga trenutno na trgu vsepovsod primanjkuje. V LL mirijo, da je namesto sirupa z antihistaminikom claritine na voljo drugo primerljivo zdravilo, ki se predpisuje na recept, a tudi claritine bo, glede na informacije veletrgovcev z zdravili, ponovno na voljo že v tem tednu.