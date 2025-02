Na Dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so zaznali povečano število primerov garij, sporočajo iz bolnišnice. Strokovnjaki opozarjajo, da je bolezen pogosto spregledana ali napačno diagnosticirana, zato sta ključna hitro prepoznavanje simptomov in ustrezno zdravljenje. Zaradi naraščajočega števila primerov je za petek ob 10. uri napovedana tiskovna konferenca, na kateri bo predstojnica Dermatovenerološke klinike podala več informacij. Srbec povzroča srbečico Garje, znane tudi kot srbečica, so nalezljiva kožna bolezen, ki jo povzroča pršica Sarcoptes sc...