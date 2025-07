Izbruh garij v šempetrski bolnišnici, pacienti in zaposleni obupani: »Garje se širijo na naše domače«

V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici naj bi se zaposleni in pacienti že več mesecev spopadali z izbruhom garij, zatrjuje zdravstveno osebje skupaj s pacienti, ki so v pismu Slovenskim novicam opozorili na – po njihovih besedah – neodgovorno ravnanje vodstva bolnišnice ter zanašanje na neučinkovita navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Parazitska okužba naj bi se začela širiti že spomladi sprva znotraj bolnišničnih zidov, pozneje pa tudi med družinske člane zaposlenih – kljub izvedenim ukrepom in priporočilom. V bolnišnici so izbruh garij potrdili. ...