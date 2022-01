Izbrali slovenski avto leta: to je yaris cross! (FOTO)

Na jubilejnem 30. izboru za slovenski avto leta je naslov odšel na Japonsko, prvič doslej k Toyoti. Yaris cross ga je prevzel od lanske prvakinje, škode octavie.

»Veseli smo, da je Toyotin avtomobil končno postal slovenski avto leta. Dolgo smo čakali, a nam je uspelo,« je dejal ​ Kensuke Cučija, predsednik družbe Toyota Adria, ki to znamko zastopa tudi pri nas. Sicer so se avtomobili te velike japonske korporacije že prej prebili v končni izbor, a nikoli zmagali.

Pet finalistov

Yaris cross tokrat ni imel le velike podpore bralcev in poslušalcev, tudi v končnem glasovanju novinarjev sodelujočih medijev, ki je potekalo v tovarni avtomobilskih sestavnih delov TPV Automotive v Brežicah, ga je velika večina postavila na vrh.

Na drugo mesto se je uvrstil renault megane conquest, mimogrede, favorit v redakciji Slovenskih novic in Dela, na tretje pa škoda enyaq. Sledila sta opel mokka in volkswagen ID.4.

Nagrajenci Med glasovalci v 1. krogu smo izžrebali tri nagrajence: 1. nagrado, vrednostno kartico za dobroimetje za nakup goriva pri Petrolu v vrednosti 1500 evrov, je dobila Milena Pinter, Ljubljana Vič. 2. nagrado, vodljivo in stabilno aluminijasto tovorno prikolico TPV EU 2010 AL, je prejela Viktorija Bernetič, Sežana. 3. nagrado, komplet vrhunskih zimskih pnevmatik Goodyear UltraGrip Performance+, je dobil Miha Belcijan, Kamnik.

Osnovni nabor novih modelov je bil precej manjši kot v preteklih letih, predvsem zaradi zamud pri prihodu na trg, vzrok je znan – pomanjkanje polprevodnikov. Med petnajstimi avtomobili so v predhodnem glasovanju bralci in poslušalci sodelujočih medijev (Motorevija AMZS, Slovenske novice in Delo, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Evo, Avto magazin, Val 202 in TV-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol.net in avtomobilski blog Komotar Minuta) izbrali pet finalistov.

Ne samo yaris cross, tudi preostali finalisti so v karoserijskem smislu neke vrste križanci med klasičnimi oblikami, vsi nekoliko bolj dvignjeni od tal. Zmagovalec in drugovrščeni megane conquest izstopata s hibridnim pogonom, ki združuje bencinski in električni motor in ob zmerni vožnji omogoča nižjo porabo.

Prejšnjih deset zmagovalcev 2012: ford focus 2013: volkswagen golf 2014: škoda octavia 2015: škoda fabia 2016: opel astra 2017: peugeot 3008 2018: volkswagen polo 2019: ford focus 2020: renault clio 2021: škoda octavia

Yaris cross ponuja tudi možnost štirikolesnega pogona. Dva povsem električna avtomobila sta bila tudi v finalu, mediji smo na končno tretje mesto postavili škodo enyaq. Za zmago bodo morali biti povsem električni avtomobili cenovno dostopnejši, tako bodo postali množičnejši.