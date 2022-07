Izbrali kar tri slatinske legende

V občini Rogaška Slatina so letos že trinajstič izbrali in razglasili tako imenovano slatinsko legendo, pravzaprav letos izjemoma kar dve, tretja, posthumna slatinska legenda, pa je postala pisateljica Ela Peroci, od katere rojstva letos mineva sto let, obenem pa je letošnje leto v Rogaški Slatini razglašeno za njeno leto, zato odločitev ni bila težka. Priznanje, namenjeno pisateljici, sta prevzeli njeni hčerki Jelka Pogačnik in Anka Luger.

Novi slatinski legendi sta letos po odločitvi akademije postala dva zaslužna domačina. Erna Ferjanič Fric, ki je že od nekdaj zapisana umetnosti, ter Franc Vuković - Pico, ki je tudi »oče« tega izbora. Erna Ferjanič je Slatinčanka, ki je otroštvo in šolske dni preživljala v Rogaški Slatini, študij pa nadaljevala na ljubljanski pedagoški akademiji, smer likovna umetnost in slovenski jezik, iz likovne umetnosti pa je diplomirala v Mariboru.

Po letih pedagoškega dela in ukvarjanja z lutkami ter amaterskim gledališčem je več kot desetletje vodila Grafični muzej v Rogaški Slatini in bila ob tem organizatorka številnih likovno-umetniških dogodkov, denimo delovnih srečanj slikarjev, kiparjev in lončarjev, pa tudi drugih prireditev, s katerimi so promovirali kulturno življenje in turistično ponudbo Rogaške Slatine.

Franc Vuković - Pico in Erna Ferjanič Fric

Vsa leta je sodelovala tudi pri organizaciji državne prireditve Borza humorja v Rogaški Slatini. Tudi Franc Vuković - Pico je Slatinčan, doma iz »glažarske« družine, več let je bil zaposlen v Steklarni, mnogi pa ga poznajo tudi kot aktivnega sindikalista na območju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah. Kot aktiven športnik je bil med ustanovnimi člani Košarkarskega kluba Rogaška Slatina, njegova največja ljubezen poleg družine pa je in ostaja glasba.

Špičikuc Orchestra so popestrili prireditev.

Kot bobnar je sodeloval v več skupinah, leta 1973 pa je s prijatelji ustanovil legendarno skupino Kristali, ki bo prihodnje leto praznovala abrahama. Četudi mu je v zadnjih letih nekoliko ponagajalo zdravje, ostaja vedrega duha in še vedno vsako leto aktivno sodeluje pri organizaciji izbora slatinske legende. Mimogrede, za glasbeno kuliso na tokratnem izboru so skrbeli člani Špičikuc Orchestra, s katerim je zapela Katja Koren.