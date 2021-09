Izbrali bučno miss in naj debeluško (FOTO)

...

Več sto ur dela

719

g tehta zmagovalka.

Slovenski rekord 200 cm z najdaljšo bučo sta iz Stogovcev pri Ptujski Gori pripeljala Zlatko in Damjana Podgoršek.

Ob Ivu Milovanoviču Janko Lovše, nesporni večletni šampion najtežjih buč pri nas

Kljub kmetijsko zelo problematičnemu letu, ko so spomladanske zmrzali, poletna pripeka in suša pustošile po poljih in vrtovih, je nekaterim pridelovalcem poljščin in sadjarjem nekaj le uspelo iztisniti iz zemlje in nekaj pridelati.Tako so okrog Ptujske Gore dobro obrodile jedilne in okrasne buče, sta povedalainiz vrtnarstva Zelena sreča iz Stogovcev, ki sta z najdaljšo, dva metra dolgo legionarsko bučko osvojila nov državni rekord, 20 cm krajšo pa je na merjenje pripeljal osnovnošolec 9. razreda iz Litije. To ni uspeloterz bučami lubenicami iz okolice Trebnjega oziroma Novega mesta, ki sta s 47-kilogramskima lepoticama zaostala za lanskim rekordom Fifoltove 69 kg težke lubenice, a sta bila izenačena zmagovalca v tej kategoriji na prvem mestu.Tehtanje buč velikank, ki je bilo letos že 11. po vrsti, je bilo težavno prav zaradi tonaže 10 primerkov, ki so jih štajerski bučmani s posebnimi gurtnami in tehniko prekladanja zavarovali in z viličarjem dostavljali na specialno tehtnico Meroslovja Lotrič iz Škofje Loke, ta zavod je od začetka zvest prireditvi in parku Mozirski gaj, edini v Sloveniji imajo mednarodno licenco za uradno tehtanje buč v Evropi.Zanimivost letošnjega tehtanja in ocenjevanja je bilo že rutinirano vodenje dogodka s komentarji, ki se v športu najbolje znajde z okroglimi rekviziti, rokometno in nogometno žogo. Mozirčan že vrsto let pomaga pri izvedbi izjemno zanimive prireditve kot prostovoljec in zdaj že odlično obvlada tudi to športno zvrst. Pri obvladovanju mu je tudi letos pomagal direktor BSH Nazarjekot strokovni sokomentator in predstavnik pokrovitelja prireditve. Prav zaradi komentarjev in sproščenega vzdušja ob občudovanju velikanskih buč je dogajanje pred odprtjem razstave bučnih aranžmajev v Mozirju vedno dodana vrednost celoletnemu dogajanju in obisku velike množice ljudi, letos že okrog 40.000.Prvak letošnjega tehtanja najtežjih buč v državi Janko Lovše iz Velike Ševnice pri Trebnjem je tudi najuspešnejši tekmovalec in šampion z osvojenimi številnimi prvimi in drugimi vrhunskimi dosežki. Tokratnih 719 kg pa je zaleglo za aktualni slovenski rekord! Z drugim mestom se je tokrat postavljal(510 kg) iz okolice Litije, na tretje mesto pa je tehtnica umestilaiz Koroške vasi pri Novem mestu (472 kg).Erik Rink Perme nam je povedal, da je za vzgojo najlepše buče velikanke, ki so jo izbrali obiskovalci Mozirskega gaja, porabil več sto ur dela. Skupaj z očetomsta znosila buči med 200 in 300 litri vode v obdobju intenzivnejše rasti, uporabili so le naravna gnojila in se ravnali po načelih sonaravnega gojenja vrtnin oziroma bučnic. Od tod hvaležnost buče z lepoto in kapitalno težo! Ni znano, ali je v Sloveniji že zrasla daljša legionarska buča kot sedanja dvometrska Podgorškovih. Svetovni dolžinski rekord uradno izmerjene long bučke v Mozirskem gaju je 395,4 cmiz Kikinde.Velika jesenska razstava buč in cvetja v Mozirskem gaju bo potekala do 10. oktobra, ko se bo park za nekaj časa zaprl zaradi vzdrževalnih del, posaditve in priprav na novo sezono ter decembrsko svetlobno dekoracijo 6. Božična bajka, ki z 1,7 milijona LED-lučkami obeta zimsko pravljico.