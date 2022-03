Izbiramo naj pirhe Slovenskih novic!

Pisanke, remenke, remenice, škrabanke, drsanke ... slovenski pirhi spadajo med najlepše okrašena velikonočna jajca na stari celini, tradicija krašenja se je najbolj ohranila v Beli krajini in Prekmurju. Še en mesec nas loči do velike noči, ko bomo razglasili najlepšega: spoštovani bralke in bralci, vabimo vas k sodelovanju na letošnjem natečaju Slovenskih novic za najlepše pirhe.

Prvi natečaj sega v devetdeseta leta in je hitro postal tradicija, brez katere ne gre: letošnji je že 26.

Tri kategorije

V sklopu letošnjega natečaja bodo tri kategorije: tradicionalna, moderna in otroška. V prvi, torej tradicionalni, bomo ocenjevali pirhe iz kokošjih, račjih in gosjih jajc. Druga, moderna, je najbolj obsežna, če lahko tako rečemo, dovoljeni so namreč vsi materiali, tako ste nam v minulih letih pošiljali izdelke iz stiropora, lesa, kovinske, lončene, plastične ... Okrasili ste jih z najrazličnejšimi materiali in dokazali, da je omejitev res le naša, pravzaprav vaša domišljija. Niti letos nismo pozabili na najmlajše: tudi v otroški kategoriji so dovoljeni vsi materiali.

Nekatere so prave umetnine. FOTO: Marko Feist

Z našim in vašim natečajem ne ohranjamo le tradicije, z moderno in otroško kategorijo obenem spodbujamo domišljijo, ustvarjalnost, sodobno kreacijo. Mimogrede: največ pirhov, ki nam jih pošljete, spada v moderno kategorijo, lani pa smo skupaj ocenili več kot dvesto pisanic! Verjamemo, da boste tudi letos množično prispevali svoje male umetnine.

Nagrade za najboljše

In kako nam boste dostavili svoje mojstrovine? Pošljite nam jih na naslov Slovenske novice, Likozarjeva 1, Ljubljana s pripisom: Natečaj Naj pirhi Slovenskih novic. Ne pozabite na izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete tudi na spletni strani Slovenskih novic, tam so objavljena tudi pravila in pogoji nagradne igre. Svoje umetnine nam pošljite do ponedeljka, 11. aprila, to je tudi edini dan, ko nam jih lahko osebno prinesete, in sicer od 8. do 14. ure na naše uredništvo, vhod z Likozarjeve 1, kjer bomo postavili mizo z razkužilom za brezkontaktno predajo, ne pozabite na izpolnjeno prijavnico.

200 pisanic smo ocenili lani.

Ko bodo vsi pirhi pri nas, se bo sestala strokovna komisija pod vodstvom prof. Janeza Bogataja, ki jo vodi že od začetka, in si pozorno ogledala in ocenila izdelke ter izbrala najlepše. Prireditve z razstavo, na kateri smo v letih pred pandemijo slovesno razglasili nagrajence, sicer ne bo, avtorji najboljših izdelkov pa bodo seveda nagrajeni.

Nagrade za najboljše Kulturna dediščina: 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 EUR 2. nagrada – kartica Petrol 60 EUR 3. nagrada – kartica Petrol 40 EUR Sodobna ustvarjalnost: 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 EUR 2. nagrada – kartica Petrol 60 EUR 3. nagrada – kartica Petrol 40 EUR Sodobna otroška ustvarjalnost: 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 EUR 2. nagrada – kartica Petrol 60 EUR 3. nagrada – kartica Petrol 40 EUR

Torej: zavihajte rokave in na delo. Združite spretnost, izkušnje in domišljijo ter izdelajte pisanico, morda bo prav vaša nagrajena!

Času primerno FOTO: Marko Feist