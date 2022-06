Iz tega zvonika je najlepši pogled na Novo mesto (FOTO)

Kapiteljski zvonik je eden najbolj prepoznavnih simbolov Novega mesta, ki je bil in je še vedno navdih številnim umetnikom. Stolna in kapiteljska cerkev sv. Nikolaja daje dolenjski prestolnici značilno podobo. Cerkev, ki je znana tudi po Tintorettovi sliki na glavnem oltarju, pa bo zdaj za turiste še bolj privlačna, saj so v zvoniku uredili razgledno ploščad, ki ponuja čudovit razgled na Trško goro, Gorjance s Trdinovim vrhom, mestno jedro ter Marof in širšo okolico. Do razgledišča na višini 24 metrov vodi 126 notranjih stopnic.

Nov pogled na Novo mesto

»Prej so bile stopnice lesene in dotrajane, tudi ne najbolj varne, po njih so se vzpenjali le pritrkovalci, ko so šli v zvonik. Zato sem zdaj izjemno vesel, da je prišlo do sodelovanja med stolno cerkvijo, župnijo in Mestno občino Novo mesto, tako smo obnovili notranjost, stopnišče in postavili razgledno ploščad,« je bil ob odprtju navdušen Silvester Fabjan, stolni župnik.

»Stopnice vodijo vse do štirih bronastih zvonov, ki s svojo melodijo širši okolici oznanjajo veselje pa tudi žalost, če kdo umre. En zvon zvoni ob 7. uri, drugi opoldne, trije zvečer, ob praznikih pa vsi štirje. Prav tako je slišati bitje ure, in sicer na vsakih 15 minut,« je še povedal Fabjan.

Predsednik urbanističnega sveta na Mestni občini Novo mesto in arhitekt dr. Tomaž Slak nam je razkril nekaj drobcev iz zgodovine, iz časov, ko so zvonove, najtežji ima kar 1,8 tone, dvignili v zvonik. S konjskimi vpregami in škripci so jih dvignili in potegnili skozi okno. Zdaj, ko so zvonik urejali, niso uporabljali dvigala ali žerjava, kot bi morda pomislili, ampak so ves material ročno po sredini zvonika prenesli navzgor. Zvonovi imajo zdaj tudi nove najsodobnejše mehanizme, prav tako so zamenjali urne mehanizme, stare, na vzmeti in uteži, pa so ohranili in jih je mogoče videti.

Novo pridobitev je blagoslovil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje in poudaril: »Kapiteljski hrib ima zelo bogato zgodovino, tu so se srečevali mnogi rodovi in molili. S to pridobitvijo bomo lahko tudi z večje z višine pogledali na okolico, občudovali lepote naše narave, hkrati pa je to tudi simbol, da nas naša vera dviga, nas odpira, zaprisega bogu ter pomaga ustvarjati in plemenititi naše medsebojne odnose.«

Možno je videti tudi štiri mogočne zvonove.

Razgledno točko bo upravljal Zavod Novo mesto, in kot pravi direktor Aleš Makovac, razmišljajo, da bodo zvoniku dali tudi nove vsebine, možne bi bile na primer razstave na podestih, kot je to v zvoniku cerkve v Šmarjeti, kjer imajo prav tako razgledno točko. Župan občine Gregor Macedoni se je zahvalil tako cerkvenim dostojanstvenikom, ki so imeli posluh za turistično obogatitev cerkve in Novega mesta, projektantu dr. Tomažu Slaku, ki je naredil odlično delo, pri izvedbi ne bi šlo brez sodelavca Pavla Jeniča in delavcev GPI tehnike, ki so obnovo vzeli kot izziv, na katerega so lahko ponosni. Odlično so sodelovali tudi z zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Nova namembnost

Cerkev sv. Nikolaja na Kapitlju iz 15. stoletja je kulturni spomenik lokalnega pomena in stoji na lokaciji, polni kulturnih spomenikov. »Cerkev je eden od bolj prepoznavnih simbolov Novega mesta in je zaradi tega še posebno dragocena. Zaradi njene izjemne spomeniške vrednosti se na zavodu ves čas trudimo, da se posegi na njej načrtujejo skrbno in previdno. V želji, da bi spomenikom in dediščini omogočili preživetje oziroma ohranitev, je treba posamezni kulturni dediščini ali kulturnemu spomeniku dati ali omogočiti tudi novo namembnost.

Do razgledne točke vodi 126 stopnic.

Pri tem se največkrat srečujemo s turistično namembnostjo, ki pa ni vedno in povsod najbolj primerna in zaželena, saj lahko vodi v turistifikacijo oziroma v pretirano prilagajanje lokalnega okolja in življenja v njem turistom,« je na odprtju dejal Dušan Štepec, vodja novomeške območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine. Poudaril je, da je bilo pri vzpostavitvi razgledne ploščadi na zavodu nekaj zadržkov, saj je bil načrtovani poseg obsežen in kompleksen.

En zvon zvoni ob 7. uri, drugi opoldne, trije zvečer, ob praznikih pa vsi štirje.

»Kljub vsemu smo na podlagi pripravljene projektne dokumentacije za izvedbo presodili, da je ta možen, saj je njegov večji del reverzibilen. Poleg tega je urejena razgledna ploščad v zvoniku, ki je v korist mestu,« je povedal in dodal, da je dela v zvoniku usmerjala in vodila njegova kolegica dr. Ana Krevelj. Hkrati je izrazil upanje, da bo odprtje ploščadi spodbudilo župana in škofa k nadaljnjemu turističnemu urejanju bogate dediščine na kapiteljskem hribu.

Cerkev se ponaša z izjemno oltarno sliko beneškega slikarja Tintoretta.

Slavnostnemu odprtju razgledne ploščadi je umetniški pridih dala odlična violonistka Sejla Usenik.