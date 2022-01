Iz znamenitega frizerskega lokala: elegantna tudi otroška frizura

Ena od znamenitosti Sevnice je zagotovo frizerski salon Kreutz, ki ga je kot zadnja vodila Dragica Zupanc, prepoznavna brivka, lasuljarka in frizerka iz tamkajšnje znamenite obrtniške družine. Umrla je leta 2017, ostal pa je lokal, prav tak, kakršen je desetletja ženskam in moškim ponujal svoje storitve in še kaj več, predvsem pa dobršno mero prijaznosti in strokovnega frizerskega znanja.

Frizerski zapuščini zdaj dobro kaže. »Občina Sevnica v zadnjih letih veliko pozornosti namenja obnovi objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru Sevnice,« so sporočili z občine. »Eden takšnih je tudi prvi sevniški brivsko-frizerski salon Kreutz, ki je z letnico 1900 tudi eden najstarejših salonov v Sloveniji. Občina Sevnica je salon odkupila leta 2020, da bi dolgoročno zaščitila kulturno dediščino in obogatila turistično ponudbo starega mestnega jedra.«

Delo bodi precizno narejeno

Etnologinja dr. Ivanka Počkar je ob smrti Dragice Zupanc zapisala: »Ugasnilo je življenje lastnice brivsko-frizerskega salona Kreutz v Sevnici Dragice Zupanc, rojene Kreutz. V salonu, ki je od začetka 20. do konca prvega desetletja 21. stoletja lepšal neznano veliko sevniških in mnogih drugih ženskih, moških in otroških glav, so utihnile stoletne zgodbe iz brivsko-frizerskih časov. Spoštovanje družinskega vodila Kreutzovih, da 'bodi vsako delo precizno narejeno, z največjo vnemo in eleganco', je gospo Dragico izoblikovalo v izjemno mojstrico, kot človeka pa v nesebično, prijazno in velikodušno sogovornico o starih časih in veščinah.«

1900. 1900. so ga odprli.

Konservatorsko-restavratorske posege v salonu Kreutz so začeli in jih zaključili lani. Za ureditev prostorov, ki so od leta 2013 opredeljeni kot kulturni spomenik lokalnega pomena, je ministrstvo za kulturo prispevalo okrog 18.000 evrov, še dobrih 20.000 evrov so zagotovili iz občinskega proračuna.

Zupančeva na tečaju Narta studia v Ljubljani leta 1963 Foto: Posavski muzej Brežice

»Poudarek ureditve salona je bil na ohranjanju lesene materialne substance, s čiščenjem in zaščito površin, ter na ohranitvi avtentičnih materialov, tehnologih, znanj in veščin, saj gre za ohranitev redke zbirke, ki bo omogočila vpogled v stare obrtne veščine in znanje. Po zaključeni preureditvi prostora bodo v spomladanskih mesecih salon obogatili vrnjeni predmeti, rekviziti oziroma oprema, ki so v restavriranju v Posavskem muzeju Brežice,« so še povedali na občini Sevnica.

Brivsko-frizerski salon Kreutz je bil prvi frizerski salon v Sevnici, ki ga je leta 1900 odprl Dragičin oče Dragutin Kreutz iz Ljubljane. V njem se je do danes ohranila prvotna notranja oprema in oprema iz obdobja po letu 1970. »Kreutzovi so imeli leta 1900 prvi frizerski salon v Sevnici na naslovu Sevnica ob Savi št. 5 (zdaj Glavni trg 17),« pravi dr. Počkarjeva. »Ustanovil ga je Dragutin Karl Kreutz (rojen 1874), ki je leta 1900 prišel z ženo Karolino, rojeno Janša (1874), iz Ljubljane v Sevnico in odprl brivsko-frizerski salon, sprva le za moške. Leta 1923 je obrt prevzel sin Rudolf Kreutz. Po njegovi smrti leta 1945 je družinsko obrt nadaljevala vse do leta 1970 žena Milka, ko jo je prevzela hči Dragica, rojena 24. oktobra 1931. Bila je tudi mojstrica ročnih del; frizerska mojstrica je postala leta 1953, ko ji je bilo 22 let. Brivsko-frizersko obrt Kreutz je vodila do leta 2002.«

Drugo generacijo salona je vodil Rudolf Kreutz. Foto: Posavski muzej Brežice

Pisala tudi kroniko

Izjemna redkost in svojevrstno ohranjen spomin na začetke in razvoj brivsko-frizerske obrti rodbine Kreutz je kronika, ki jo je zapisala Dragica Zupanc leta 1988 v spomin na deda Dragutina. Podarila jo je Obrtnemu združenju mesta Sevnica, sekciji frizerjev. Med drugim je zapisala, da so se verjetno tudi pri nas kot drugje po svetu vsa minula stoletja ustavljali potujoči brivski oziroma frizerski mojstri: »Ti so opravljali najnujnejše frizerske mojstrovine pri ljudeh, ki so želeli imeti lepše urejene lase in ki so tudi zmogli plačati uslugo. Večina ljudi se je strigla sama. Vedno se najde v kraju nekdo, ki je bolj spreten od drugih za to ali ono delo, in tako je verjetno živel tudi v Sevnici kdo, ki je krajanom strigel lase. Toda stalnega pravega mojstra dolgo ni bilo.«

Dragica Zupanc je izdelovala tudi lasulje. Foto: Posavski muzej Brežice

Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine bo občina Sevnica dorekla način atraktivne predstavitve zaključene celote širši javnosti, dodajajo na občini: »Objekt bo upravljal Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, ki bo pridobitev vključil v širšo shemo turistično-promocijske ponudbe Sevnice in občine. Načrtujemo, da se bodo povezali s Srednjo šolo Sevnica, na kateri deluje izobraževalni program frizer, in tako prostore namenili tudi za izobraževalne namene, pa seveda z domačimi društvi, šolami, vrtci in drugimi zainteresiranimi organizacijami. Želja občine pa je tudi, da bo v salonu mogoče dejavnosti kdaj prikazati tudi v praksi. Cilj je, da bo ohranjena kulturna dediščina v veselje in zadovoljstvo čim širšega kroga ljudi živela naprej, z ogledi, spoznavanjem ter oživljanjem zgodovine v sedanjost in prihodnost.«