Slovenija je še globoko spala, ko so se prejšnjo sredo zgodaj zjutraj na grebenu Triglava že pojavile prve lučke. Ob rojstnem dnevu naše domovine so se proti njenemu vrhu druga za drugo vzpenjale skupine gornikov, da bi pričakale sončni vzhod in razvile zastavo točno na mestu, kjer je pred 34 leti tik pred osamosvojitvijo prvič zaplapolala slovenska trobojnica. Mnogi so hodili z zavedanjem, da ne hodijo le po skalah, temveč po zgodovini. Prvim jutranjim gornikom so nato še ves praznični dan sledili številni drugi in tudi naša ekipa je občutila čarobno vzdušje na vrhu domovine. Letos se je za...